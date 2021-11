Mäsiar Vilo ohuruje kolegyne aj zákazníkov: Nádhera, jeho vianočné ozdoby vyrážajú dych!

Jeho kolegyne ho zbožňujú! Viliam (55) z Nového Mesta nad Váhom je mäsiarom takmer celý život.

V obchode za pultom vždy ochotne ľuďom pomôže a s úsmevom predáva. Nikto by však ani len netušil, aké má šikovné ruky. Viliam totiž miluje Vianoce, a tak sa pred rokmi rozhodol, že skúsi vyrobiť nejaké ozdoby. Začal s tým, že na mašle lepil šúpolie. Dnes jeho vianočné dekorácie vyrážajú dych. Všetko pritom robí úplne sám a pre svoje kolegyne v práci, ktoré si už sviatky bez jeho ozdôb nevedia ani len predstaviť.

Viliam (55) začal so zaujímavým koníčkom pred 20 rokmi. „Vždy ma fascinovala takáto práca. Mám veľmi rád sviatky a všetky tie ozdoby, ktoré k tomu patria. Tak som sa jedného dňa rozhodol, že to skúsim vyrábať,“ začína skromne rozprávať šikovný mäsiar. Začal pritom úplne jednoducho - zo šúpolia, ktoré lepil na mašle, vyrábal ozdoby a rôzne dekorácie. „Kedysi som si vystačil len s domácim materiálom. Čo dom dal, či už ovocie alebo konáriky. Dnes sú už rôzne technológie. Lepím aj servítkové dekorácie, robím si sám slimáčiky, gule na stromček a tiež adventné vence. Tie mi zaberú tak tri-štyri dni,“ opisuje výrobu.

Začína už v januári

Kreativita Novomešťana nepozná hranice – sám si robí aj podložky na vence, ktoré majstruje z paliet. „Tie namorím a následne patinujem. Keďže som celé dni v práci, začínam na vianočných dekoráciách robiť už v januári. Všetko má svoj čas, niečo musí stuhnúť, niečo uschnúť a tiež sa s tým musím vyhrať,“ teší sa mäsiar, ktorý svoje vence či dekorácie nosí priamo do mäsiarstva.

„Vyložím tým výklad a zákazníci sa nevedia vynadívať. Naozaj sa to všetkým páči a sú nadšení. Niektorí chodia aj viackrát do obchodu, len aby sa popozerali. Všetky dekorácie však robím pre svoje kolegyne, ktoré majú najväčšiu radosť a sú moje najväčšie fanúšičky,“ ozrejmuje Viliam. Rád však urobí dekoráciu aj pre ľudí, ktorí majú záujem. „Viete, keď vidíte Vilka, nikdy by ste nepovedali, že by dokázal niečo, čo ani ja ako žena nikdy nedokážem. Je to obdivuhodné a my sa nesmierne tešíme,“ povedala nadšená kolegyňa Austela (59).