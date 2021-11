Nový dopravca má priniesť do Bratislavského kraja veľké zmeny: Aké budú ceny lístkov a čo bude s čipovými kartami?!

Ceny cestovných lístkov v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji zostanú nezmenené aj po nástupe nového dopravcu Arriva, ktorý začne jazdiť 15. novembra.

V platnosti rovnako zostanú aj čipové karty vydané doterajším regionálnym dopravcom Slovak Lines i dobité kredity. Regionálnu autobusovú dopravu však zároveň čaká viacero zmien v prospech cestujúcich. Vo štvrtok o tom informovali predstavitelia Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). "Cestujúci, ktorí sú držiteľmi týchto kariet, ich budú môcť využívať bez obáv vo verejnej doprave bez obmedzení a budú môcť na ne cestovať aj po 15. novembri. Nezmenia sa ani ceny cestovných lístkov, zmena dopravcu nemá na to žiadny vplyv," uviedla Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID ako koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Cestujúcich však príchodom nového dopravcu čaká viacero zmien. Pre oblasti Pezinok, Senec a Šamorín sa zmenia cestovné poriadky. Priniesť majú lepšiu nadväznosť na vlakové či iné autobusové spojenia a tiež skrátenie cestovného času. Pre oblasť Malaciek dôjde k obdobným zmenám až zhruba o mesiac neskôr, súvisí to s pripravovanou rozsiahlou modernizáciu železničnej trate. Po novom budú zároveň zastávky regionálnych autobusov na znamenie, vodič na nich zastaví len v prípade, ak bude chcieť na spoj niekto nastúpiť alebo z neho vystúpiť. Na území Bratislavy smerom do centra sa bude dať do autobusov nastupovať všetkými dverami, v regióne zatiaľ zostáva v platnosti doterajší stav, teda nastupovanie prednými dverami. Do budúcnosti však nie sú vylúčené zmeny.

Novinkou bude tiež nočná doprava. Šesť nočných spojov bude z Bratislavy do regiónu premávať v dňoch pred voľným dňom. Vychádzať budú o 0.35 h z Hodžovho námestia, a jazdiť budú do Malaciek, Chorvátskeho a Slovenského Grobu, Modry, Pezinka, Senca, Tomášova, Novej Dedinky i Šamorína. Zavedené budú zároveň expresné linky. Päť expresných liniek spojí Bratislavu s Malackami, Rohožníkom, Modrou a Hornými Orešanmi, Sencom a Jelkou. BID zároveň spustila centrálny internetový obchod, tzv. e-shop, kde si môžu cestujúci zakúpiť predplatné cestovné lístky i dobiť kredit na bezkontaktné čipové karty využívané v IDS BK. Rozšíri sa tiež sortiment cestovných lístkov, ktoré si bude možné zakúpiť v aplikácii.