Václav Mika bije na poplach: Čo môže na Slovensku spôsobiť Covid automat? Katastrofálny scenár!

Súčasné nastavenie Covid automatu ženie cestovný ruch k ekonomickému krachu. Kým očkovaní Slováci môžu pokojne vycestovať na dovolenku do zahraničia, doma sa postupne zatvárajú takmer všetky hotely, reštaurácie, akvaparky. Navyše, vyženieme si aj to málo zahraničných turistov, ktorí by radi navštívili Slovensko. Na prehodnotenie nastavenia COVID automatu apeluje aj generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL Václav Mika.

Slovensko prehráva boj s koronavírusom a zhoršujúca sa pandemická situácia vážne ohrozuje aj cestovný ruch. Podľa COVID mapy od budúceho týždňa bude v čiernej farbe 36 okresov, čo znamená, že všetky zariadenia cestovného ruchu budú musieť byť zatvorené. Paradoxne, v okolitých krajinách sú služby pre zaočkovaných stále prístupné a je aktuálnou hrozbou, že ak Slovensko ostane zatvorené, môže to mať negatívny dopad na celú zimnú sezónu. SLOVAKIA TRAVEL sa preto pridáva k výzve, aby vláda a odborníci prehodnotili covid automat. "Zvýši sa tým nielen mobilita cestovania do zahraničia, ale bude to mať najmä vážne ekonomické dôsledky a ďalší dopyt po schéme pomoci. Rovnako je hrozbou, že ak nebudú pre zaočkovaných otvorené štandardné kapacity s jasnými podmienkami, budú poskytovať služby neštandardné zariadenia bez podmienok a “na čierno,” upozorňuje Václav Mika.