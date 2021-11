Kedy konečne opravia Hlavnú stanicu v Bratislave? Minister Doležal to otvorene povedal

Štát nemá na to, aby sám zrekonštruoval hlavnú železničnú stanicu v Bratislave. Na verejnej diskusii, ktorá zavŕšila dvojdňovú konferenciu o budúcnosti automobilovej dopravy v hlavnom meste, to v stredu vyhlásil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Riešenie vidí v súkromnom investorovi. Hlavná stanica sa preto podľa neho musí zrekonštruovať ako zóna aj so svojím okolím, aby to malo komerčný zmysel. Hlavná stanica v Bratislave je podľa Doležala obrazom, v akom stave sa nachádzajú železnice na Slovensku. Podotkol však, že v rámci krajiny je množstvo ďalších akútnych problémov na železnici, ktoré musí štát riešiť. "Sú aj horšie stanice ako hlavná stanica v Bratislave," skonštatoval Doležal. Primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že stav hlavnej stanice a jej okolia dokáže vyriešiť mesto Bratislava len v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky a ministerstvom dopravy. Minister potvrdil, že v spolupráci s hlavným mestom zrealizujú urbanisticko-architektonickú súťaž na rekonštrukciu hlavnej vlakovej stanice a jej okolia.

V rámci záverečnej debaty rečníci potvrdili vznik terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v bratislavskom Ružinove. Minister uviedol, že sa už tento projekt pripravuje. Hlavné mesto zas podľa primátora pracuje na tom, aby sa električková trať predĺžila tak, aby bola v kontakte s týmto TIOP-om.

Bratislavská samospráva nedokáže podľa Valla realizovať veľké infraštruktúrne dopravné projekty bez pomoci štátu. Diskusia o obnove hlavnej železničnej stanice je podľa neho toho dôkazom. Zmysel vidí aj vo financovaní dopravných investícií v meste cez projekty verejno-súkromného partnerstva, takzvané PPP projekty. Deklaroval, že každé rozhodnutie hlavného mesta v rámci dopravy je podopreté zozbieranými dátami. Poukázal napríklad na vyznačovanie vyhradených jazdných pruhov pre MHD (BUS pruhy), ktorému predchádza prieskum o koľko sa daná linka MHD zrýchli. Vallo avizuje tiež spustenie aplikácie, prostredníctvom ktorej bude cestujúci vidieť, kde presne sa jeho autobus či električka nachádza. "Štát a hlavné mesto spravili veľký krok, ako pracujú s dátami," skonštatoval.

V Bratislave sa od utorka (2. 11.) konala odborná konferencia o budúcnosti automobilovej dopravy v hlavnom meste. Diskutovali na nej odborníci o prepojení diaľnic D1 a D2 cez Malé Karpaty, prepojení vnútorného obchvatu hlavného mesta severnou tangentou, spoločnom dopravnom dispečingu i ďalších riešeniach na zlepšenie plynulosti automobilovej dopravy v hlavnom meste. Magistrát avizuje organizovanie aj ďalších konferencií venovaných doprave v meste