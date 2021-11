Annamária navrhuje doplnky s prímesou rádioaktívneho materiálu: Moje uránové dielo má aj prezidentka

Atypické diela z atypického materiálu. Produktová dizajnérka Annamária Mikulik (37) zo Starej Ľubovne vytvorila unikátne diela z uránu.

Ide o vázu v netradičnej forme, vyrobenú naležato. Pod UV lúčmi ohromí prenikavou zelenou farbou. Špecifický kúsok vytvorila v spolupráci s českými sklármi. Vázou na vedeckej konferencii dokonca obdarovali prezidentku Zuzanu Čaputovú (48) i celosvetovo presláveného vedca.

„Veľmi ma to bavilo, lebo prímes uránu v krištáľovom skle v sebe ukrýva punc nebezpečenstva. Je to spojenie umenia a vedy. Pri výrobe sa využili zvyšky jadrového materiálu. Prímes uránu tvorí dve percentá,“ prezradila Annamária. Podľa nej však nejde o nebezpečný predmet.vysvetlila umelecká dizajnérka.

Pec vyradia

Annamária vytvorila návrh a nezvyčajnú vázu vypracovali pod jej dohľadom v českých sklárňach Ajeto v Lindave. „Bolo to veľmi zvláštne. Predmety s prímesou uránu sa totiž vyrábajú len v týchto sklárňach v celej Európe a potom ešte v USA. Aj to len vtedy, keď sa už sklárskej peci končí životnosť. Je to jej labutia pieseň. Potom sa vyradí z prevádzky,“ ozrejmila úspešná mladá žena, ktorej dielo dostala na odovzdávaní cien Eset Sience Award v Bratislave prezidentka Zuzana Čaputová alebo držiteľ Nobelovej ceny, populárny fyzik Kip Thorne.

Uránové sklo

Rozsiahla výroba tohto skla sa začala až v polovici 19. storočia, avšak história uránového skla siaha až do staroveku. Nález mozaiky v rímskej vile v Neapolskom zálive ukazuje, že starodávna technológia bola osemnásť storočí takmer zabudnutá. V 19. storočí po objavení zlúčenín obsahujúcich urán v strieborných baniach v Jáchymove uskutočnil M. H. Klaproth úspešné experimenty na farbení skla. Uránium sa tak začalo používať ako farbivo v miestnej vychýrenej sklárskej výrobe.