Fitko v čiernom okrese odmieta zatvoriť napriek kontrole: Majiteľ krúti hlavou nad opatreniami

Napriek tomu, že sú Topoľčany v čiernej farbe, Martin Gajňák svoje fitnescentrum nezavrel.

Kým v utorok ho hygienici nenašli, v stredu už pri kontrole bol. Majiteľ siete tvrdí, že nie je rozdiel medzi športoviskom a fitnescentrom, preto sa vyhýbať kontrole nebude. Úrad začal správne konanie, kde sa rozhodne, či a v akej výške bude pokutovaný. „Bola tu kontrola, prišli, spísali zápisnicu, vyjadril som sa, väčšie vyjadrenie pošlem do siedmich dní písomne, následne sa začne správne konanie a uvidíme, ako to bude prebiehať. My dodržiavame vždy všetko, to je najmodernejšie fitnescentrum na Slovensku, upratujeme každú noc, dezinfikujeme, takže jediná vec, ktorú nám môžu vyčítať, je, že máme otvorené, keď máme mať zatvorené,“ hovorí Gajňák.

„COVID automat nám prikazuje zatvoriť, ale napríklad také športové tréningy a športové súťaže sú povolené. A nech mi niekto vysvetlí rozdiel medzi športovým tréningom a tréningom vo fitnescentre. Ja ako firma mám prevádzkovanie športových zariadení. Moje fitnescentrum je športové zariadenie,“ vysvetľuje Gajňák. „Hromadné podujatia v čiernych okresoch môžu navštevovať očkovaní, prečo ich teda diskriminujeme, že tu môžete, a tu nie? A odškodnenie? To je nula, nájom nula a podpora zamestnancov, energie opäť nula. Treba na to poukázať. Okolité štáty zavrú podnik a automaticky je náhrada škody. Tu ide ľuďom o prežitie,“ krúti hlavou.

Hygienici potvrdili uloženie pokuty. „RÚVZ na základe zisteného stavu bude ďalej postupovať podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a začne správne konanie vo veci uloženia pokuty podľa zákona č. 355/2007 Z. z.,“ potvrdila hygienička A. Ondrušová.