Prehrávame boj s koronavírusom, odborníci sa zhodujú na riešení: Takto by sme vedeli pandémiu ukončiť do 6 týždňov

Máme rekordné čísla. Prírastky pozitívne testovaných ľudí na COVID-19 spôsobujú vrásky na tvárach zdravotníkov aj manažérov, ktorí sa snažia zamedziť kolapsu nemocníc. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) pripúšťa, že pred Vianocami nás pri takýchto počtoch môže čakať lockdown. Podľa lekára Jozefa Šuvadu ešte máme isté možnosti v talóne.

Naozaj sme vyčerpali všetky možnosti v boji s pandémiou?

- Vláda má istotne viac možností aj legislatívnych, aj procesných, aby niektoré veci usmernila iným spôsobom. Vyzerá to tak, že ľudia si neuvedomujú, že v krajinách s vysokou zaočkovanosťou môžu žiť s heslom, že očkovanie je sloboda. Prichádzame do situácie, ktorá nás môže veľmi významným spôsobom ohroziť, a tam je jediná možnosť, že podporíme očkovanie. Vieme, že to môže byť veľmi náročné, a vieme, že samotné zaočkovanie ľudí v kontexte krátkodobej intervencie nám teraz veľmi nepomôže, ale môže nás ochrániť pred štvrtou vlnou, ktorá môže byť pokojne aj začiatkom roka.

Sú konkrétne opatrenia, ktoré by nám mohli pomôcť?

- Na konzíliu budeme opatrenia preberať. Intenzívne o nich diskutujeme aj so zahraničnými aktérmi a aj v rámci vedeckej obce na Slovensku. Keď sa na nich zhodneme, určite ich budeme prezentovať. Myslím, že je viacero prístupov, ktoré by nám ešte mohli pomôcť.

Uvažuje sa aj nad alternatívou a zmenou COVID automatu?

- COVID automat bol nastavovaný za predpokladu, že tu bude isté percento zaočkovaných. Druhá vec je tá, že sú isté nástroje, ktoré zatiaľ COVID automat nemá, napríklad diferenciáciu očkovaných a neočkovaných alebo regionálneho pohľadu, lebo vieme, že regióny, ktoré majú nízku zaočkovanosť, nemusia byť dokonca ani bezpečné pre ľudí, ktorí tam žijú a sú zaočkovaní. Toto treba tiež zvážiť, ale nateraz si nemyslíme, že zmena v COVID automate je to, čo by nám pomohlo.

Mohlo by z vášho pohľadu uvoľnenie opatrení pre zaočkovaných v čiernych okresoch viesť k motivácii k očkovaniu?

- Myslím si, že je to excelentná otázka pre kolegov z oblasti sociológie, sociálnej ekonómie a sociálnej psychológie vzhľadom na to, že tu máme rôzne komunity, ktoré majú svoje kultúrne vzorce správania. Je potrebné vyhodnotiť rozdiely napríklad medzi ľuďmi v mestách alebo na vidieku, alebo naprieč jednotlivými krajmi a zistiť, čo je motivujúce a čo by podporilo prehodnotenie súčasného postoja viacerých ľudí. Je to jedno z našich opatrení.