Minister Lengvarský pripúšťa lockdown pred Vianocami: Prečo vláda ustupuje pred antivaxermi?!

Máme rekordné čísla. Utorkový prírastok viac ako 7 300 pozitívne testovaných ľudí na COVID-19 spôsobuje vrásky na tvárach zdravotníkov aj manažérov, ktorí sa snažia zamedziť kolapsu nemocníc.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) pripúšťa, že pred Vianocami nás pri takýchto počtoch môže čakať lockdown. V tejto atmosfére prichádza premiér Eduard Heger (45), ktorý paradoxne tvrdí, že štát podľa neho spravil všetko, čo sa dalo. V praxi však vidieť, že ani v čiernych okresoch hygienici či muži zákona dôsledne nevymáhajú nastavené pravidlá.

Vysoké čísla pozitívnych sa už začínajú prejavovať aj v nemocniciach. Leží tam takmer 1 800 pacientov, čo je polovica vrcholu druhej vlny, keď bol na Slovensku niekoľkomesačný lockdown. Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že až 80 % pacientov je nezaočkovaných. „Toto je možno najhoršia vec, ktorú teraz za posledné mesiace zažívame,“ povedal Lengvarský. Na základe zhoršujúcej sa situácie sa tak Slovensko od budúceho týždňa zafarbí do tmavších farieb.

Od pondelka bude v čiernej farbe až 36 okresov, čiže polovica krajiny. Najmiernejšie opatrenia na Slovensku si budú môcť dovoliť už iba v dvoch okresoch, a to v Šali a v Komárne, ktoré zostávajú oranžové. Minister tak vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať. „Pretože okresy, ktoré budú mať mieru zaočkovanosti obyvateľstva 50+ na úrovni 60 %, môžu byť preradené do nižšej farby. Je veľmi veľa okresov, ktorým nechýba veľa do tejto hranice,“ vysvetlil.