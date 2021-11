Kocúrkovo na slovenský spôsob: Pozrite si dopravnú tabuľu, z ktorej sa smejú aj policajti

O fotku sa v stredu podelili na sociálnej sieti. Kameňom úrazu je dopravná tabuľa, ktorá nelogicky zasahuje do chodníka pre peších a cyklistov.

,,Bratislavskí dopravní policajti spozorovali v priebehu dnešného dňa takúto kurióznu „stavbu“ pri bratislavských Boroch. Nakoľko v tomto prípade ide o pomerne nebezpečné stavebné riešenie – či už pre chodcov, ale aj cyklistov, Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave už upozornil realizátora stavby na tento stav," informovala polícia s tým, že zopovedný realizátor stavby prisľúbil nápravu.

Fotografia spustila vlnu pobavených, ale aj pohoršených komentárov. ,,Panebože, to čo za majstri to robili,", ,,Bohvie, koľko vyfaktúrovali za tento nepodarok," či ,,Realizátora treba zavrieť rovno do blázinca!", znejú niektoré z reakcií.