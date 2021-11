Tatry od leta bombarduje sneh: Prekvapenie neskrýval ani meteorológ

Do Tatier prišla Perinbaba. Po krásnom babom lete začiatkom novembra zasypal končiare najmenších veľhôr sveta sneh.

Táto prikrývka však do treskúcej zimy nevydrží, no horalov potešila, pretože na nej môžu trénovať na dni, keď sa vrcholy stratia pod desiatkami centimetrov bielej prikrývky. Od leta už ide o siedmu prikrývku, čo prekvapilo aj meteorológa.

Nie je to ešte na lyžovačku, ale už panuje malebná zimná atmosféra. „Keď som šiel večer na Popradské pleso, krásne snežilo a vôbec to nevyzeralo na koniec novembra. A to som deň predtým jazdil po Tatrách na bicykli,“ povedal Milan Štefánik, chatár z Popradského plesa. Trochu inak sa na to pozerali traja poľskí horolezci, ktorí pre prudké zhoršenie počasia a sneženie uviazli pod vrcholom Gerlachovského štítu. Na pomoc im museli prísť desiatky profesionálnych horských záchranárov, ktorí ich pomocou lanovej techniky spustili dole Batizovskou próbou a dopravili ich až do Smokovca.

Klimatológ Pavol Faško nám potvrdil, že novembrový sneh v Tatrách je normálny jav. „V jeseni sa často strieda teplý a studený ráz počasia. Vtedy sa vytvára pri zrážkach snehová pokrývka vo vysokohorských polohách. Mimoriadne však je, že od konca augusta ide o siedmu snehovú pokrývku. Šesťkrát sa sneh roztopil a teraz znovu napadol. Či to už bude sneh, ktorý vydrží až do jari, neviem odhadnúť,“ uzavrel.