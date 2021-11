Patálie Kollárovej ex s nehnuteľnosťou: Nedoplatky za byt! Môže prísť Krištúfková o bývanie?

Dlh vo výške takmer 3 800 eur. To je zrejme výsledok nepozornosti poslankyne Sme rodina Petry Krištúfkovej (44), od ktorej túto vysokú sumu vymáha správca bytového domu.

Dokonca jej malo hroziť, že o luxusný mezanínový byt, ktorý vlastní od roku 2011 v širšom centre Bratislavy, môže nadobro prísť. Na nedávnom zhromaždení vlastníkov bytov mal totiž správca navrhnúť, aby podlžnosť už neriešili súdnou cestou, ale aby byt šiel rovno do dražby. Prečo to zašlo až tak ďaleko a ako sa Krištúfková rozhodla danú situáciu riešiť?

Krištúfková je podľa denníka Hospodárske noviny jedným zo štyroch vlastníkov, ktorých byty mal chcieť dať správca bytového domu priamo do dražby. Podlžnosti zvyšných troch „hriešnikov“ sú len okolo dvoch tisícok. Ako sa však do takejto situácie dostala poslankyňa, ktorá podľa majetkového priznania zarába viac ako 40 000 eur ročne? Spýtali sme sa na to priamo jej, ako aj šéfa Sme rodina Borisa Kollára, ktorý bol jej bývalým partnerom a je aj otcom jednej z dvoch Krištúfkovej dcér. „V tomto byte žije moja dcéra a ja platím Petre nejaké výživné. Jeho súčasťou je aj to, že jej platím nájomné za tento byt. Moja zamestnankyňa platila paušál, každý mesiac to odišlo z môjho osobného zdaneného účtu ako súčasť výživného Petre. Tým pádom sa Petra vôbec nezaoberala tým, či má platiť nájomné, alebo nemá, lebo vedela, že ako súčasť výživného to má z môjho účtu zaplatené,“ hovorí Kollár pre Nový Čas. Ako teda vznikla spomínaná podlžnosť? „Zistili sme, že zatiaľ čo pred desiatimi rokmi bol predpis vo výške 280 eur, oni ho medzičasom dvakrát zvýšili. To som ja však nevedel, moja pracovníčka posielala stále tú nízku sumu a takto ten dlh narástol,“ uvádza Kollár.