Rokovania o reformách súdnej mapy a nemocníc pokračujú: Podporí koalícia pri odvolávaní Krajniaka?

Rokovania o reforme súdnej mapy či nemocníc v koalícii naďalej pokračujú.

Voľbe komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bude zrejme predchádzať verejné vypočutie kandidátov. Až následne by sa mala koalícia na základe záverov vypočúvania pokúsiť o dohodu na konkrétnych kandidátoch pre obe funkcie. Vyplýva to z vyjadrení zástupcov vládnej koalície k utorkovému (2. 11.) rokovaniu koaličnej rady.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš pre TASR uviedol, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zatiaľ nezískala podporu všetkých koaličných strán na reformu súdnej mapy. Preto by mali rokovania pokračovať. Čo sa týka reformy nemocníc, Šipoš očakáva vyjadrenie klubu Sme rodina, či chce ešte diskutovať alebo zmeny definitívne nepodporí. Namrzený Matovič po rokovaní vlády: Vážne slová o koalícii! Ak máme takto fungovať, radšej...

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga ozrejmil, že o súdnej mape s ministerkou spravodlivosti ešte jeho strana nerokovala. Stretnúť by sa mali počas dňa. "Chceme sa rozprávať najmä o tom, na základe čoho bola vytvorená táto verzia," povedal s tým, že ide už o niekoľký návrh v poradí. Zaujíma ho, prečo by sa mal rušiť napríklad kompletne zrekonštruovaný a dobre vybavený súd v Banskej Bystrici. Považuje za otázne, či je zmena naďalej reformou alebo sa z nej stala pre ministerku len povinná jazda. V súvislosti s reformou nemocníc deklaroval podporu zo strany Za ľudí.

Šéfka klubu SaS Anna Zemanová poznamenala, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Potvrdila, že o oboch reformách sa musí ešte rokovať. Diskusia v pléne Národnej rady (NR) SR k optimalizácii siete nemocníc by sa podľa nej mala ukončiť na tejto schôdzi parlamentu. Nevylúčila však, že sa hlasovanie o posunutí reformy do druhého čítania presunie až na ďalšiu schôdzu. "Verím, že si aj Sme rodina uvedomuje význam reforiem plynúcich z programového vyhlásenia vlády a že nájdeme spoločnú cestu," zdôraznila.