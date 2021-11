Proces poskytovania dotácií z Envirofondu by mal byť jednoduchší: Prečítajte si o navrhovaných zmenách

Envirofond by mal mať jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií.

Vyplýva to z novely zákona o Environmentálnom fonde (EF), ktorú v stredu schválila vláda. Zvýšiť by sa podľa novely mali aj prostriedky na správu fondu do výšky troch percent z jeho ročného príjmu.

EF by mal každý rok zverejniť špecifikácie na predkladanie žiadostí do 31. marca. "Súčasne budú jednotlivé špecifikácie činností zverejňované samostatne a nie ako jeden dokument pre všetky činnosti, ako to bolo doteraz, v dôsledku čoho budú jednotlivé špecifikácie pre žiadateľov prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie," uviedol envirorezort.

Zvýšenie prostriedkov na správu EF má podľa ministerstva skvalitniť činnosť fondu. Zabezpečiť by sa malo zriadenie elektronickej schránky. Tá by mala umožniť elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie financií z rozpočtu EF. Rezort uvádza, že pre ďalšie pôsobenie fondu je potrebná elektronická komunikácia so žiadateľmi vrátane automatizovaného spracovávania a vyhodnocovania podaných žiadostí o podporu. Envirofond by mal tiež zvýšiť kontroly a preverovanie žiadostí.

"Navrhované zmeny by mali zabezpečiť vyššiu ochranu prostriedkov z Environmentálneho fondu pred ich zneužitím v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky," tvrdí ministerstvo.

Novelou by sa mali podporiť obce, ktoré katastrálnym územím zasahujú do národných parkov. Podpora by mala byť zameraná na modernú a ekologickú infraštruktúru, zníženie svetelného znečistenia, spracovanie rozvojových dokumentov a štúdií, informačné centrá zamerané na ochranu národných parkov, formy turizmu a environmentálneho vzdelávania, praktickú starostlivosť a manažment chránených častí prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia SR v materiáli pripomína, že zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia prídu obce o výpadok príjmov z dane z nehnuteľnosti. Výpadok by tak mohol byť sanovaný podporou, skonštatoval.