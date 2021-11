Minister Naď o súťaži na pásovú techniku a 8x8: Koľko krajín prejavilo záujem?

Záujem o zapojenie sa do súťaží na pásovú techniku a bojové obrnené vozidlá (BOV) 8x8 prejavilo do konca októbra osem krajín.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval na sociálnej sieti. Rezort oslovil celkovo 33 štátov. Ponuky na 8x8 očakáva do konca roka, na pásovú techniku do konca januára.

"K 31. októbru sme už dostali vyjadrenie od ôsmich krajín, ktoré vyrábajú pásovú techniku a rovnako od ôsmich krajín vyrábajúcich kolesovú techniku, že majú záujem zapojiť sa do súťaže a v najbližších týždňoch pošlú svoje oficiálne ponuky," skonštatoval minister.

Nákup techniky pre Pozemné sily Ozbrojených síl SR schválil kabinet v septembri. Obstarávať sa bude formou vláda-vláda. Predpokladaná cena 152 kusov pásovej techniky je 1,739 miliardy eur s DPH a za 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8x8 predstavuje 332 miliónov eur. Na vládu by mali byť projekty predložené do konca marca v prípade BOV a do konca júna pri pásovej technike.