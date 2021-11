Za Pralesy Slovenska vyhlásia 76 prírodných rezervácií: O ktoré časti Slovenska pôjde?

Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska vznikne 1. decembra.

Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet na návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v stredu schválil. Nariadením sa za chránené územia vyhlásia doteraz nedostatočne chránené pralesy a prírodné lesy Slovenska. Spolu to bude 76 lokalít v rôznych častiach SR. Lokality sú vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho. Celková výmera by mala byť 6462,42 hektára, vyplýva z materiálu.

Na celom území Pralesov Slovenska by mal platiť piaty stupeň ochrany. Tretina výmery rezervácie by podľa MŽP mala byť na biotopoch hlucháňa hôrneho. "Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu prírodných procesov a dosiahnuť prirodzenú dynamiku vývoja lesných ekosystémov, ich špecifickú štruktúru a funkcie a vytvoriť tak predpoklady pre zachovanie biologickej rozmanitosti a funkcií ekosystémov," uviedol v dôvodovej správe envirorezort.

Vyhlásenie prírodnej rezervácie má byť krokom pre plnenie programového vyhlásenia vlády týkajúcim sa povinnej certifikácie Forest Stewardship Council (FSC) v štátnych lesoch.