Hotely vo Vysokých Tatrách ostali bez hostí: Hrozí prepúšťanie? Hotelieri prosia o jediné

Hotely a ubytovacie zariadenia vo Vysokých Tatrách sú už bez hostí.

Niektoré sú zatvorené úplne, iné využívajú tento čas na väčšie upratovanie, maľovanie a údržbu. Po prechode Popradského okresu do čiernej farby ostalo otvorených pre okienkový predaj či rozvoz iba niekoľko reštaurácií. Zväčša ide o tie, ktoré ponúkajú denné menu alebo sa nachádzajú na frekventovaných miestach. Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej je ich však minimum. Ako povedala pre agentúru SITA, jedna z reštaurácií sa napríklad v snahe udržať chod prevádzky a prečkať aktuálnu vlnu pandémie rozhodla piecť a ponúkať vianočné pečivo.

Hotelieri so súčasným zatvorením prevádzok podľa Blaškovej počítali. Poukázala tak na rozdiel v porovnaní s posledným lockdownom, keď boli hotely zatvorené zo dňa na deň a nemohli fungovať niekoľko mesiacov. Počas tejto vlny pandémie však boli podľa jej slov informovaní s predstihom o vývoji a teda zatvorenie nebolo pre nich šokom. Napriek tomu sa ale cítia nevypočutí. Na hľadanie spôsobu, ako by ľudia mohli ich služby bezpečne využívať, apelovali od zimy minulého roka. „Už po druhej vlne sme všetci vedeli, že pandémia sa nekončí a na jeseň znovu udrie plnou silou. Bolo tu mnoho modelov, predsa sme zriaďovali vo Vysokých Tatrách aj vlastné mobilné odberné miesta, karantenizovali izby a podobne. Teraz sa zdá cesta jednoduchšia, a to umožniť čerpať tieto služby ľuďom v OTP režime alebo očkovaným,“ tlmočila požiadavky hotelierov výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry. Spoločne preto prosia o prehodnotenie čierneho COVID automatu. „Nie je to fér, že celá republika funguje, všetky iné odvetvia, školy, obchody, supermarkety, služby sú otvorené, a jediný priestor na obmedzenie mobility sa našiel v našom sektore,“ dodala.

Všetci v Tatrách veria, že súčasný stav nebude trvať príliš dlho. O prepúšťaní, ako to bolo najmä počas druhej vlny pandémie, sa zatiaľ nehovorí. „Podnikatelia sa poučili aj napríklad v tom, že zamestnancov potrebujú udržať v pracovnom procese, pretože posledná dlhá pauza napáchala škody aj v personálnej situácii v týchto zariadeniach,“ skonštatovala Blašková. Predpokladá, že tí podnikatelia, ktorí prevádzky zatvorili, využijú schému pomoci pre zamestnávateľa, ktorému vznikla prekážka v práci.