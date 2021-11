Nové pravidlá po 40 rokoch! Cestujúci o bratislavskej MHD: Ako sme si zvykli na nové čísla trolejbusov

Trojciferné čísla skončili! Od pondelka si ľudia v hlavnom meste zvykajú na dvojčíselné značenie trolejbusov.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) túto zmenu avizoval už dlhšie v podobe informačnej kampane na sociálnych sieťach, ale aj označením trolejbusov. Dôvodom bola nevyhnutnosť prenechania číselného radu 201 - 212 pre regionálne linky. Nový Čas zisťoval, ako tieto zmeny prijali tí, ktorí využívajú tento typ dopravy denne.

Dopravný podnik Bratislava do tohto projektu investoval približne 3 500 eur. Suma zahŕňa tlač informačných materiálov, cestovných poriadkov, schém, ale aj informačnú kampaň. Vďaka prečíslovaniu majú autobusy aj trolejbusy jednotné dvojciferné čísla a podľa DPB to orientáciu v mestskej hromadnej doprave zjednodušilo. O tom, aká je realita, sa bol Nový Čas presvedčiť na vlastnej koži. Aj keď by si mnohí mysleli, že nové číslovanie trolejbusov vnieslo medzi cestujúcich chaos, vo väčšine prípadov sa tak nestalo. Na hlavných dopravných uzloch a frekventovaných zastávkach sú informátori, ktorí cestujúcich na zmenu upozorňujú a rozdávajú im aj letáky. Ľudia na zastávkach, ktorí pravidelne cestujú trolejbusmi, priznali, že ich to na krátky okamih zaskočilo, ale informovaní boli dobre a informátori im letáky dávali ešte pred 1. novembrom.