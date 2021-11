Živnostníci, pozor! O koľko zvýšia minimálne odvody?

Máte živnosť a musíte platiť minimálne odvody? Vždy v januári sa automaticky zvyšuje základ, z ktorého sa vymeriavajú.

Aj budúci rok budete odvádzať viac peňazí do Sociálnej a do zdravotnej poisťovne. Ako vzrastie najnižšie poistné?

Pandémia-nepandémia, jedno sa nemení. Minimálne odvody samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) stúpajú. Priemerná mzda na Slovensku rastie a najnižší základ na výpočet poistného rastie spolu s ňou.

„Z minimálneho vymeriavacieho základu bude povinne poistená SZČO platiť do Sociálnej poisťovne 187,78 eura mesačne. Poistné v novej výške zaplatí prvýkrát do 8. februára 2022,“ potvrdzuje hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.Aj keď trh práce na Slovensku sa zotavuje, mnohí živnostníci pre epidemiologické opatrenia nedokážu uhrádzať svoje záväzky voči Sociálnej poisťovni. Vláda nedávno rozhodla o ďalšom odklade odvodov, a to aj takých, ktoré im už umožnila odložiť.

Najnižší a najvyšší základ

minimálny základ na výpočet odvodov tvorí 50 % priemernej mzdy v SR v predminulom roku

priemerná mzda v roku 2020 dosiahla 1 133 €, 50 % z tejto sumy je 566,50 €

maximálny základ na výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne je 7-násobok priemernej mzdy v predminulom roku

ministerstvo práce zvažuje zrušenie hornej hranice, definitívne rozhodnutie zatiaľ nepadlo

Sociálne poistenie

minimálne odvody živnostníka v roku 2022 budú 187,78 €

ak teraz platíte menej, vo februári začnete odvádzať 187,78 €

ak už platíte viac, pokračujete v úhrade doterajšej sumy

maximálne poistné SZČO v roku 2022 by bolo 2 629,12 €

Sociálna poisťovňa v januári pošle listy o zmenách minimálneho a maximálneho základu

Zdravotné poistenie

minimálne odvody živnostníka v roku 2022 budú 79,31 €

aj keď už odvádzate viac, nepokračujete v úhrade doterajšej sumy

výška preddavku sa mení v januári a platí celý rok

nájdete ju v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2020

horná hranica neexistuje, odvody sa vymeriavajú z celého príjmu

Ďalsia možnosť odkladu

- Odložiť si môžete odvody do Sociálnej poisťovne za máj až júl 2020, december 2020, január až máj 2021 a - najnovšie - aj za október 2021. Termíny splatnosti sa postupne posunú do obdobia od 31. marca 2022 do 31. marca 2024. Možnosť odkladu za ten-ktorý mesiac máte, ak váš čistý obrat alebo príjem z podnikania v tomto mesiaci klesol najmenej o 40 %, a potvrdzujete to čestným vyhlásením. Ak ste ho predložili v minulosti, už nič nepredkladáte. „K predĺženiu splatnosti dôjde automaticky,“ ubezpečuje poisťovňa. Formulár čestného vyhlásenia za október 2021 už nájdete na jej internetovej stránke.