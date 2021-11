Vyšetrovanie smrti Babiča († 24) je na konci: Vodiča obvinili z usmrtenia reprezentanta v cyklistike!

Tragická smrť talentovaného športovca mieri na súd. Polícia už ukončila vyšetrovanie obrovského nešťastia, ktoré sa stalo v máji tohto roka neďaleko Lemešian (okr. Prešov).

Auto vtedy zrazilo trénujúceho slovenského cyklistického reprezentanta Adriána Babiča († 24), ktorý na mieste zahynul. Polícia obvinila z usmrtenia vodiča vozidla a vyšetrovateľ predložil spis na prokuratúru s návrhom na podanie obžaloby.

Adrián Babič († 24) sa narodil s 86-percentným postihnutím sluchu. Napriek tomu sa dokázal vypracovať na špičkového cyklistu. V čase tragédie sa pripravoval na majstrovstvá Slovenska, časovku v kategórii Elite, kde mal veľké ambície. Išiel po hlavnej ceste smerom na Lemešany, a keďže trénoval časovku, mohol podľa odhadu jeho trénerky Lenky Ilavskej ísť aj rýchlosťou 60 km/h. Hlavnú úlohu pri nehode podľa polície zohrala nepozornosť vodiča.

„K vyšetrovaniu boli pribratí znalci z odboru zdravotníctvo a farmácia a taktiež znalec z odboru cestná doprava, aby sa vyjadril k technickej príčine dopravnej nehody a ďalším okolnostiam. Príčinou nehody bolo nedostatočné sledovanie situácie v cestnej premávke zo strany vodiča motorového vozidla, k čomu prispelo slnečné svetlo, použitie slnečnej clony vodičom a jeho sústredenie sa na samotné odbočovanie,“ uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Dodala, že znalecké skúmanie bolo ukončené a na základe jeho záverov bola dostatočná dôkazná situácia na to, aby bolo vznesené obvinenie vodičovi vozidla za prečin usmrtenia. „Okresný vyšetrovateľ ukončil vyšetrovanie a predložil spis na Okresnú prokuratúru Prešov s návrhom na podanie obžaloby na obvineného.“ Teraz je na ťahu prokuratúra. „Prokurátor preskúma spis, aby mohol stanoviť ďalší postup. Mohlo by to trvať približne dva-tri týždne. Následne môže podať obžalobu, prípadne vyzvať obvineného na uzatvorenie dohody o vine a treste, alebo, ak nájde pochybenia , môže vrátiť spis na došetrenie,“ uzavrel hovorca prešovskej krajskej prokuratúry Marián Spišák.