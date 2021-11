Vystrašený Peter z Hnúšte: Do dvora mu spadlo elektrické vedenie! Hrôza, čo to spôsobilo

Bol poriadne vystrašený! Petrovi Kardošovi (56) z Hnúšte spadol do dvora rodinného domu vodič vysokého napätia a začal z neho horieť plot.

Kým bol elektrický kábel pod napätím, nikto sa našťastie v záhrade nenachádzal. Elektrárne hovoria o možnom porušení ochranného pásma.

Rodina Kardošovcov má na svojom pozemku stĺp vysokého napätia a vo štvrtok takmer prišlo k nešťastiu. „Volali mi susedia, či niečo pálime, pretože z našej záhrady sa vinie dym. Keď sme prišli, zistil som, že spadol jeden z vodičov vysokého napätia. Bolo to nebezpečné, pretože z 22-tisíc voltov môže vzniknúť krokové napätie, ktoré sa šíri zemou,“ povedal Peter (56). Ten pod napätím spadol do záhrady, kde síce minul záhradný domček, no zostal zakliesnený na oplotení krížom cez susedné pozemky.

Kardošovcom začal horieť plot. „Šťastie, že sme neboli v záhrade. Určite by bol ktokoľvek v blízkosti ťažko zranený alebo usmrtený priamym zásahom prúdu,“ domnieva sa Hnúšťan, ktorému sa často v záhrade hrajú aj vnúčatá. Elektrikári poruchu v priebehu niekoľkých hodín odstránili a obnovili dodávku elektrickej energie. „Domnievam sa, že príčina poruchy bola v skrate alebo prílišnej záťaži fázy,“ myslí si Peter.

„Všetci z dotknutej ulice chceme vyjadrenie SSD k príčinám vzniku pádu vodiča, žiadame aj opatrenia k zamedzeniu opakovania poruchy a záväzné stanovisko k prekládke linky vysokého napätia, ktorá je v tejto časti veľmi blízko rodinných domov a záhrad,“ doplnil otec rodiny. Hnúšťania preto zvažujú petíciu. „K pretrhnutiu vodiča došlo z dôvodu mechanického poškodenia,“ informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš. „Vzdušné elektrické vedenie vysokého napätia s neizolovanými vodičmi má svoje ochranné pásmo. Siaha do dĺžky desať metrov na každú stranu,“ uviedol hovorca.

Podľa zákona o energetike sa nesmú pod elektrickým vedením ani v jeho ochrannom pásme nachádzať stavby, konštrukcie, skládky, skladovať horľaviny a vysádzať porasty vyššie ako tri metre. „V tomto prípade máme podozrenie, že spomínané ustanovenia zákona neboli dodržané,“ zakončil Gejdoš, podľa ktorého môže dôjsť k preloženiu elektrického vedenia, pričom náklady znáša osoba, resp. subjekt, ktorý preložku vyvolal.