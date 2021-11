Parlament schválil obmedzenie 1- a 2-centoviek: Od júla vám nákup zaokrúhlia!

Nasledujeme krajiny, ako sú Belgicko, Fínsko či Holandsko.

79 poslancov parlamentu v utorok rozhodlo, že od júla budúceho roka sa budú nákupy zaokrúhľovať na najbližších 5 centov. Ceny jednotlivých položiek nákupu sa meniť nemajú, zaokrúhľovať sa bude až výsledná suma nákupu pri platbe v hotovosti.

Návrh ministerstva financií hovorí, že týmto krokom chcú obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí. Rezort zdôraznil, že 1- aj 2-centové mince zostanú naďalej v platnosti a príjemcovia platieb ich budú povinne musieť prijímať aj po zavedení zaokrúhľovania. „Použitý spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho,“ konštatuje ministerstvo.

V praxi to znamená, že ak za výsledný nákup zaplatíte napríklad 12,42 €, tak pri platbe v hotovosti to bude 12,40 €. Ak výsledná hodnota nákupu bude 12,43 €, tak sa zaokrúhli nahor na 12,45 €. Platiť to však bude len v prípade platieb v hotovosti. Ak budete platiť kartou, suma za nákup zostane nezaokrúhlená. „Touto úpravou sa znížia náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie, respektíve spracovanie jednocentových a dvojeurocentových mincí, dôjde k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku a aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí,“ dodali z ministerstva financií.

