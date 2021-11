Budú plošne zatvárať školy v čiernych okresoch? Gröhling netradične v zhode s Matovičom!

Jeseň je v plnom prúde a spolu s ňou dorazilo aj výrazné zvýšenie prípadov COVID-19.

Zatiaľ čo na Slovensku stagnuje úroveň zaočkovanosti, začína sa uvažovať, ako sa bude dať zabrániť preťaženiu nemocníc. Jedným z diskutovaných krokov je aj opätovné zatvorenie druhého stupňa základných a stredných škôl. Tie boli počas prvej a druhej vlny na Slovensku vyradené mimoriadne dlho a minister školstva Branislav Gröhling (47) hovorí plošnému zatváraniu jasné nie. Právomoci však ležia v rukách hygienikov a začínajú sa ozývať tí z čiernych regiónov, že to bez stopky prezenčnej výučby nepôjde.

Štatistiky, ktoré dáva dohromady Inštitút zdravotných analýz pri ministerstve zdravotníctva, hovoria, že najviac pozitívnych prípadov COVID-19 sa vyskytuje medzi ľuďmi do 19 rokov. Práve školáci podľa očakávaní epidemiológov tvoria skupinu, ktorá môže v súčasnosti najlepšie roznášať vírus aj pre nižšiu zaočkovanosť v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami. Celkovo je však pozitívnych do 1 % žiakov na Slovensku a zamestnancov škôl približne 1,5 %. Minister školstva Gröhling hovorí, že stále je výrazná väčšina študentov v školách. „Približne 10 % žiakov sa vzdeláva dištančne a 90 % prezenčne,“ tvrdí šéf školstva.

Právomoci zatvárať triedy a školy majú v súčasnej situácii regionálni hygienici, ktorí tak už v niektorých prípadoch robia. Hygienik z Martina Tibor Záborský však upozorňuje, že v ich čiernom okrese je za október počet pozitívnych detí až 28 % zo všetkých testov. Plošné zatváranie škôl v čiernych okresoch je tak podľa neho nevyhnutné. „Z môjho pohľadu by možno postačovali tri-štyri týždne, aby sa naozaj situácia nejakým spôsobom upokojila a deti by sa mohli po pretestovaní vrátiť naspäť do škôl,“ uviedol hygienik Záborský s tým, že problém vidí v tom, že školáci infikujú rodičov a ďalších kamarátov. Aktuálne opatrenia podľa neho nestačia, keďže napríklad v martinskej nemocnici začali poskytovať len neodkladnú a onkologickú starostlivosť a hospitalizácie sa blížia k stropu z druhej vlny.