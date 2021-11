Fico na tlačovke besnil, zlízla si to koalícia aj prezidentka: Tento štát je v p*deli, ale totálnej!

Strana Smer-SD zvolala v utorok popoludní tlačovú konferenciu s názvom "Fico doniesol čerstvú divinu."

Na nej sa líder strany Robert Fico vyjadril k aktuálnemu dianiu na politickej scéne na Slovensku. Podľa Fica sa vláda snaží prekryť svoje problémy inými témami. "Máme už názov firmy, komunikujeme s austrálskymi orgánmi, bude k tomu samostatná tlačová konferencia," uviedol na margo ranču v Austrálii, ktorý si zakúpil minister hospodárstva Richard Sulík.

Fico sa vyjadril aj k medializovaným nahrávkam z poľovníckej chaty v Čifároch. Stretávanie priznáva, nevidí v tom včas nič zlé. "Ak tam vidíte niečo nezákonné, tam mi to povedzte. Nemám dôvod komentovať nezákonne získané súkromné rozhovory. Ja by som to zaželal pani prezidentke, ktorá všetko ignoruje." povedal a zároveň prezidentku vyzval, aby sa k monitorovaniu poľovníckej chaty vyjadrila.

Nahrávky považuje za nezákonné. Podľa predsedu Smeru-SD boli zverejnené napriek tomu, že policajný vyšetrovateľ 18. októbra písomne informoval prokurátora, že na základe vypočutia nahrávok nemá žiadne informácie, ktoré by ho oprávňovali vzniesť obvinenie voči konkrétnej osobe alebo potvrdzovali spáchanie trestného činu pytliactva, ktorý mal byť dôvodom na začatie odpočúvania.

Fico preto od prezidentky žiada verejné vyjadrenie k úniku informácií z vyšetrovacieho spisu a k údajnému sledovaniu opozície.

Predseda Smeru taktiež dodal, že "tento štát je v p*deli, ale totálnej."