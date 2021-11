Do Kolíkovej si kvôli súdnej mape rypol aj Hlas: Riešiť treba úplne iné problémy!

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková o stretnutie s poslancami mimoparlamentnej strany Hlas-SD neprejavila záujem.

Poslanci strany súdnu reformu nepodporia. Pre TASR to uviedol Martin Dorčák z tlačového odboru strany Hlas-SD. "Sme presvedčení, že o takejto reforme treba oveľa viac komunikovať s tými, ktorých sa týka, a nie ju pripravovať od ministerského stola v Bratislave, a navyše každú chvíľu zásadne meniť jej parametre," poukázal Dorčák.

Pripomenul, že strana nezaznamenala žiadne relevantné podporné vyjadrenia od sudcov, že po prijatí tejto reformy sa im bude pracovať lepšie a efektívnejšie. "Hlas-SD trvá na tom, že vládna koalícia musí urgentne riešiť kľúčové problémy – drastický rast cien energií, potravín či boj s pandémiou – a rušenie súdov medzi ne určite nepatrí," dodal.

Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy v mestách Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok.

Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková plánuje ponechať všetkých osem pracovísk, pričom majú vzniknúť len tri obvody. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.