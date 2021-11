V úseku železničnej trate Bratislava odstavné - Bratislava hlavná stanica je prerušená doprava. Dôvodom je nehodová udalosť v depe.

V dôsledku toho evidujú meškania troch vlakov. "V odstavnom depe došlo k zrážke dvoch súprav," uviedol pre TASR hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč. Nehoda sa podľa neho zaobišla bez zranení.

Nehodová udalosť si však vyžiadala meškanie troch vlakov. Týka sa to regionálneho rýchlika (RR) 707 z Bratislavy do Žiliny, rýchlika (R) 607 z Bratislavy do Košíc a InterCity (IC) 44 z Košíc do Viedne.