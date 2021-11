Aliancia a zástupcovia regiónov vyzývajú poslancov: Južné a východné Slovensko nesmie byť degradované

Zástupcovia viacerých regiónov Slovenska a predstavitelia mimoparlamentnej strany Aliancia vyzbierali podpisy proti rušeniu viacerých nemocníc.

Apelovali na poslancov, aby nepodporili reformu nemocníc. Informovali o tom na utorkovej tlačovej konferencii pred Národnou radou (NR) SR.

"Žiadame parlamentných poslancov, aby si vypočuli žiadosť nespokojných občanov a namiesto rušenia a degradovania regionálnych nemocníc začali s ich zveľaďovaním. Južné a východné Slovensko sa musí rozvíjať a nie byť degradované," vyhlásil predseda strany Aliancia Krisztián Forró. Poukázal pritom na financie z fondu obnovy. Namieta, že nepôjdu na rozvoj zdegradovaných nemocníc, ale na rozvoj zariadení vyššieho stupňa. Kollár úplne zotrel Kolíkovej súdnu mapu: Tvrdé vyjadrenia, ktoré sa ministerke páčiť nebudú

Primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky podotkol, že občania regiónu by boli neradi, keby im vláda zobrala aj to, čo tam ostalo a prišli by o nemocnicu. "Prišli by sme o dostupnú zdravotnú starostlivosť," uviedol. Myslí si, že nemocnice budú efektívnejšie fungovať, keď v nich bude dostatok lekárov, zdravotníkov a sestier. Dodal, že ich nemocnica je plusová a nie je v strate. Nerozumie preto plánu na jej zrušenie.