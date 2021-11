SaS stojí za Kolíkovej súdnou mapou: Kedy sa rozhodne o detailoch?

Poslanecký klub SaS sa už stretol s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou k tretej verzii návrhu súdnej mapy.

Za ideou reformy strana stojí, o detailoch by mala rozhodnúť utorková koaličná rada. Pre TASR to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

"Stojíme za ideou tejto reformy a podporujeme ju s tým, že o detailoch, napríklad v oblasti sídiel, rozhodne utorková koaličná rada. Považujeme za kľúčové, aby reformy, ku ktorým sme sa zaviazali v pláne obnovy, prešli v parlamente a neboli predmetom populistického vytĺkania politického kapitálu," zdôraznil Šprlák.

Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy v mestách Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Kollár prišiel do Banskej Bystrice podporiť zachovanie krajského súdu: Jasný odkaz Sme rodina Kolíkovej

Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková plánuje ponechať všetkých osem pracovísk, pričom majú vzniknúť len tri obvody. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.