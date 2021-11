Nemocnica v Starej Ľubovni ruší plánované operácie, pre COVID zatvorili najväčšiu školu: Koľko detí je hospitalizovaných?

Ľubovnianska nemocnica od dnešného dňa prerušila až do odvolania plánované operačné výkony na chirurgickom a gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

Dôvodom je zhoršujúca sa epidemická situácia, ktorá má za následok naplnené kapacity oddelení a personálnu vyťaženosť zdravotníckeho personálu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením COVID-19. Ako informovala nemocnica, naďalej ostáva zachovaná neodkladná, urgentná starostlivosť. Epidurálna analgézia bude dostupná rodičkám podľa personálnych možností lekárov a sestier oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Len v pondelok 1. novembra zomreli na COVID oddelení v nemocnici štyria ľudia. Ochoreniu tam už počas jeho tretej vlny podľahlo podľa riaditeľa nemocnice Petra Bizovského viac ako 25 ľudí. Ako ďalej informoval agentúru SITA, dnes leží na kyslíkových lôžkach 24 pacientov, ďalší traja sú napojení na umelej pľúcnej ventilácii. Okrem toho sú tu hospitalizované aj tri deti.

Najväčšia škola v Starej Ľubovni prešla od utorka na dištančnú formu vzdelávania. Na škole na Komenského ulici je v karanténe 19 z 29 tried. Informoval o tom primátor mesta Ľuboš Tomko. Niekoľko desiatok pozitívnych prípadov podľa neho odhalilo aj sobotné testovanie obyvateľov z rómskej osady v Podsadku a z Továrenskej ulice. Poukázal na to, že zaočkovanosť v komunite je veľmi nízka.

Okres Stará Ľubovňa je už tretí týždeň v treťom stupni ohrozenia, teda v čiernej farbe. Situácia sa podľa Tomka nezlepšuje. Poukázal na to, že zaočkovanosť okresu k 31. októbru bola 34,57 percenta. „Ak bude zaočkovaných ešte 1 057 osôb nad 50 rokov veku, budeme preradení do bordovej farby, čo znamená uvoľnenie opatrení a hlavne otvorenie prevádzok. Ak bude čierna farba pretrvávať ešte niekoľko týždňov, bude to pre niektoré zatvorené prevádzky likvidačné,“ uviedol primátor na sociálnej sieti.