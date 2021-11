Najnovší prieskum volebných preferencií: Ficova strana si napriek nahrávkam polepšila! Politológ reaguje

Ako by to dopadlo v októbri? Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky by sa pomery v parlamente veľmi zmenili. Kým koaličné strany na preferenciách strácajú, do popredia sa dostávajú opozičné politické subjekty. Ktoré z aktuálnych parlamentných strán by dvere do parlamentu neprekročili?

Najviac preferenčných hlasov v najnovšom prieskume verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil medzi 20. a 27. októbrom, by dostala strana Petra Pellegriniho, a to až 19,3 %. Od septembra si podľa agentúry Focus pre reláciu Na telo prilepšila o necelé jedno percento. Hneď za ňou nasleduje strana Smer-SD na čele s Robertom Ficom, ktorý by vo voľbách získal 15,5 %. Napriek diskutovanej kauze s nahrávkami si strana od septembra polepšila o 1,1 %. Fotogaléria 4 fotiek v galérii Ako tretia by skončila strana Sloboda a solidarita s 12,2 %. Tej stúpli preferencie od septembra o 0,5 %. Aktuálne najsilnejší politický subjekt OĽaNO by vo voľbách získal 8,4 %. Vládnemu hnutiu stúpli preferencie iba o 0,2 %. Potrebné 5 % kvórum do parlamentu by presiahla aj momentálne mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko so 6,9 %, ktorej preferencie veľmi mierne klesajú. Videá z chaty majú svoju dohru: Národný bezpečnostný úrad si posvieti na Roberta Fica Nasleduje hnutie Sme rodina so 6,3 %, KDH so 6,1 %, strana Milana Uhríka Republika s 5,5 % a ako posledná sa umiestnila spoločná maďarská strana Aliancia, a to tesne s 5,2 %. Za bránami parlamentu by zostali strany ĽSNS (3,8 %), SNS (3,3 %), Za ľudí (2,8 %), Dobrá voľba (2,2 %) a strana Spolu (1,1 %). pokračovanie ‹ 1 2 ›