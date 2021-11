Kontroverzné tajné nahrávky z chaty bödörovcov: S týmito únikmi sa Fico zapotí!

Problémy Roberta Fica. Na nahrávkach, ktoré unikli, sa trojnásobný bývalý premiér sťažoval na situácie, ktoré mu prekazili viaceré plány.

Vybrali sme najkontroverznejšie témy, ktoré rozoberal na stretnutiach na chate so synom bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara (59), s Robertom Kaliňákom (50), advokátom Marekom Parom (42) a vplyvným podnikateľom Miroslavom Bödörom (72). Uniknutých rozhovorov sa stihli chopiť politici, ktorí podali viaceré trestné oznámenia. Ktorých vecí sa týkali?

Ukradnuté zlaté mince a 50-tisíc eur

Predseda strany Smer sa rozcítil, že sa priznal, že mu z centrály strany ukradli peniaze. „A ešte mi vykradli kanceláriu v Smere,“ povedal. „Peniaze ukradli… Počas 14 minút to bolo asi… Kladiem si otázku, či to nebola tá krádež krycia, či nehľadali niečo iné, nemal som tam nič také,“ vysvetľoval. V zápätí sa ho syn bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara Pavol Gašpar opýtal na detaily.

„Podľa mňa išli po nejakých papieroch. Ale zobrali mi peniaze, zobrali mi nejaké zlaté mince, čo som tam mal, a ďalšie a ďalšie veci, takže veselé, veselé,“ odpovedal Fico. Polícii to však oznámiť nechcel. „Nie, nie, ja som s tým nič..., však čo budem komu hlásiť... Čo by to pomohlo... Lebo komu budem vysvetľovať, že som mal 50-tisíc v kancelárii alebo niečo podobné,“ povedal Fico.

Najväčšie obavy mal z toho, že by mohli začať „tárať krížom-krážom.“ Krádež má však dohru. Europoslankyňa Lucia Ď. Nicholsonová na sociálnej sieti zverejnila oznámenie o podozrení z trestného činu krádeže, ktoré podala na Generálnu prokuratúru.

„Keď niekomu ukradnú 50-tisíc eur a zlaté mince a on sa tvári, akoby mu ukradli 5 horaliek a nenahlási to na políciu, smrdí z toho veľký problém,“ dodala. "Keď mi na začiatku 90-tych rokov vykradli byt, strávil som hodiny na polícii a nikdy sa nič nezistilo," vysvetľoval na sociálnej sieti dôvody, prečo krádež nenahlásil polícii.