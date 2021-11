Počuli ste už niekedy pojem e-šport? Pravdepodobne nie. Elektronické športy sú, veľmi zjednodušene povedané, hranie hier na počítači.

Momentálne je to najrýchlejšie rastúca oblasť zábavy a sú v nej naozaj veľké peniaze. E-športy si získavajú stále viac hráčov po celom svete a aj na Slovensku. Otázkou však často je – ide naozaj o šport? Aké má pravidlá? Do tajov tohto netradičného športu vás zavedie Simon "Kio" Králik (17), ktorý na tomto poli žne skvelé úspechy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Elektronické športy sa delia väčšinou podľa uznávaných typov počítačových hier na strategické a športové. Jedna z najhranejších hier v histórii profesionálneho hrania bola bezpochyby Counter- -Strike 1.6. Ďalšia hra, ktorá ovplyvnila celý vývoj progamingu a momentálne si drží 1. miesto, čo sa týka profesionálneho hrania, je bezpochyby hra s názvom League of Legends. Hrá sa aj na Slovensku. U nás však nie je dosť veľká základňa hráčov, a tak prvá zaujímavejšia liga, ktorú obvykle Slovák alebo aj Čech dosiahne, je spoločná česko-slovenská.

Simon Kio Králik je štíhly 17-ročný chlapec, ktorý by vás zjavom na ulici veľmi nezaujal. Bežný pubertiak. Za dlhými strapatými vlasmi sa však skrýva jeden z mála slovenských profesionálnych e-športovcov. Naše pozvanie na rozhovor prijal váhavo, ako každý počítačový typ nie je práve sociálne najobratnejší. Nakoniec sa však z toho vykľul príjemný rozhovor, ktorý poodhalil, ako to vlastne vo svete, kde vám platia za to, že hráte počítačové hry, funguje.

Je e-šport naozaj šport?

E-šport je v podstate normálny šport, ale v hrách. Musíš vynaložiť rovnaké úsilie, musíš sa sústrediť, trénovať. Všetko, čo v bežnom športe. Musíš byť na to psychicky aj fyzicky nastavený. A rovnako ako v klasickom športe sa môžeš zraniť.

Ako si sa k e-športom dostal? Kedy si začal hrať?

S hrami som začal už v mladom veku, veľmi skoro. Skúšal som rôzne hry, napríklad Word of Warcraft. K League of Legends som sa dostal, keď som mal asi 9 rokov vďaka svojmu bratovi, ktorý to hral.

Mal si doma s rodičmi problémy kvôli tomu, že tráviš veľa času pri počítači? Zakazovali ti to?

Žijem s mamou. Na začiatku sa jej to veľmi nepáčilo, ale nikdy mi to vyslovene nezakazovala. Až keď som si tým začal privyrábať, svoj názor zmenila a začala ma podporovať. Snaží sa mi kupovať pomôcky, hráčsku stoličku, podložky pod zápästia. Nie vždy sa trafí, napríklad podložku k myške nepoužívam, neviem na nej dobre dosiahnuť na všetky tlačidlá myši, ktoré potrebujem. S bratom pozerajú všetky moje zápasy.

Kedy si si uvedomil, že tvoja hra sa začína meniť na niečo vážnejšie, než je len trávenie voľného času?

Uvedomil som si to až vtedy, keď som videl, ako hrajú hráči okolo mňa. Že patrím medzi len veľmi malé percento hráčov, ktorí v hre dosiahli takú vysokú úroveň, ako ja.

Má e-šport nejaké negatíva?

E-šport má veľmi silný negatívny vplyv najmä na zdravie. Najčastejšie zranenia hráčov sa týkaju kĺbov, nervov a hlavne chrbtice. Stáva sa často, že hráči, ktorí trávia za počítačom 10 a viac hodín denne, sa v priebehu kariéry aspoň raz s takýmto úrazom stretnú. Skôr alebo neskôr. Ja osobne som mal vďaka hraniu problém s karpálnym tunelom na oboch zápästiach. Naštastie sa mi to podarilo vyliečiť, či aspoň na čas odstrániť pomocou rôznych cvikov na zápästia z youtube, lepiacich kineziologických tejpov a aj pomôckou, podložkou pod zápästia, ktorá sa ukladá pred klávesnicu.

Aký počítač a aké vybavenie sú potrebné na takúto hru? Koľko to asi stojí?

League of Legends vôbec nie je hra náročná na počítač. Myslím si, že počítač tak za 500 - 600 € rozbehne túto hru úplne fajn. Môj stál aj s dvomi monitormi asi 1 200 eur. Na ten som si už zarobil sám hraním LOL. Ale napríklad dobrá gamerská stolička môže stáť aj 3 000 eur. Takú ešte nemám.

Kedy a za akých okolností si vstúpil do sveta profesionálov?

K e-športu ako takému som sa dostal pomerne nedávno vďaka kamarátom a svojej úspešnosti a šikovnosti v hre, ktoré mi pomohli zviditeľniť sa na scéne. Na jarný split Hitpoint masters, čo je akási ucelená súťaž, tím Inaequalis potreboval top-linera, čo je presne pozícia, ktorú jahrám. A tam som dostal svoju prvú profesionálnu zmluvu. Letný split som už hral vo farbách trochu lepšieho tímu, Inside Games, vďaka kamarátovi Deffl okovi. K nim som sa dostal, keď ma vyzvali zahrať hru, ktorú oni budú sledovať, a podľa toho, ako zahrám, sa rozhodnú, či ma chcú. A vzali ma, čo ma veľmi potešilo, hoci to bolo v podstate už pred hrou jasné. S nimi som prvýkrát hral nie z domu, ale všetci sme sa stretli a hrali v hernom dome v Olomouci.

Čo je to herný dom?

No, herný dom... Miesto, kde sa stretnú hráči a manažéri, aby spolu hrali a pracovali na zlepšení výkonu a spolupráce. V letnom splite sme tam hrali vyraďovacie play-offs. Pri e-športoch je dobré, keď hrajú všetci na jednom serveri, inak môže dôjsť k meškaniu internetového signálu. Rozdiel zlomkov sekúnd urobí v LOL veľa. Napríklad pri jednej z úvodných hier Deffl okovi, ktorý hral z Česka, úplne vypadla elektrina doma. V tom období boli v Česku silné búrky a povodne. Elektrina mu v stanovenom limite nenabehla, takže sme dohrali bez neho, štyria na piatich. Pochopiteľne sme prehrali. Takýmto situáciám hra z jedného miesta zabráni.

Ako to na tých play-offs dopadlo?

Nie tak, ako som chcel. Veľa hier a stresu, silní súperi, málo spánku. Navyše, bol som nervózny aj z toho, že po návrate budem musieť kvôli vtedy platným opatreniam ostať dva týždne v karanténe a vďaka mne aj celá rodina. To sa, našťastie, nestalo, ale keďže som kvôli zápasom zmeškal termín očkovania, šiel som do veľkokapacitného centra prakticky hneď z vlaku. Výsledkom toho všetkého bolo, že som potom prespal 17 hodín.

Koľko času tráviš pri počítači?

Dá sa hra zladiť s povinnosťami, so školou? Pri počítači trávim okolo 10 hodín denne, ak nie viac. Môj osobný život to zatiaľ nijako neobmedzuje, mám čas aj na školu, kamarátov a iné veci.

Ako si na tom finančne, čo sa týka odmien? Spokojný?

Finančne som s tým spokojný. Privyrábam si tým zatiaľ popri štúdiu, takže nečakám a ani nepotrebujem nejaké veľké sumy. Ale ak to chcete vedieť, pri neprofesionálnom športe sa odmeny za výhry v miniturnajoch pohybujú od 10 do 20 eur. Vlastne tie mi kúpili môj aktuálny počítač. Pri profesionálnej zmluve dostávate pravidelnú mesačnú odmenu bez ohľadu na počet hier. Niektoré zmluvy potom dávajú k paušálu aj ďalšie peniaze za výhry. No a, samozrejme, sú tu darčeky od sponzorov. Raz som dostal super monitor. Nanešťastie, asi mesiac po tom, ako som si sám kúpil dva. Posielajú mi aj energetické prášky, ale to nepijem. Nepijem ani kávu.

Keď sme pri výžive, čo tvoje stravovanie?

Myslím, že na e-športovca sa stravujem celkom normálne. Nepijem hektolitre koly a nežijem na mekáči. Moja mama doma varí, takže v rámci svojich chutí jem úplne normálne.

Ako dlho sa dá tento šport robiť?

Myslím si, že e-šport na najlepšej úrovni sa dá robiť aj do 35- ky, 40-ky pri najlepšom. V takomto veku končil hráč Forgiven. Čím je človek starší, tým viac stráca rýchlosť a spomaľujú sa mu reflexy, čo je v hre veľmi podstatné. Asi sa však dá povedať, že tento šport je veľmi mladý, a tak my vlastne z nejakých dlhodobých skúseností ešte nevieme, aká bude priemerná životnosť hráča.