Aj vás dostala zmena času? Jesenná únava nemusí byť problém, tu sú užitočné rady

Jeseň je tu naplno a s ňou väčšina ľudí pociťuje nedostatok energie alebo potrebu dlhšieho spánku.

Najväčšia únava môže silno doľahnúť práve v období prechodu letného času na zimný. Rovnako ako zvieratá v prírode, aj ľudia majú pocit, že potrebujú spomaliť a šetriť silami.

S tmavšími jesennými dňami vytvára naše telo viac melatonínu, teda tzv. spánkového hormónu. Ak máte pocit, že túžite zaliezť do postele až do budúcej jari, môže za to práve tento hormón. Na zvládnutie tejto sezónnej únavy existuje viacero trikov.

Uvarte si čaj

Dôležitým krokom je zvýšenie príjmu tekutín, napríklad chutných čajov. Nedostatočný pitný režim je neraz za bolesťami hlavy či nepríjemnými zdravotnými problémami. Aj napriek chladnému počasiu by sme tiež denne mali vyjsť na prechádzku. Kombinácia pravidelného pohybu a zmeny stravy, v ktorej je potrebné ubrať z cukrov a tukov, vám zlepší spánok. V jeseni je dôležité dopĺňať vitamín D, ktorého má väčšina populácie nedostatok.

Ak si chcete dopriať viac rozmaznávania, tak teraz je ideálny čas vyraziť do wellnessu. Človek síce nedokáže hibernovať ako medvede či iné zvieratá, jeseň i zimu si však môže príjemne užívať rovnako ako ostatné ročné obdobia.

Zima je určená na oddych

Niektoré druhy medveďov dokážu hibernovať až 7 mesiacov. Počas hibernácie nepotrebujú piť ani jesť, dokonca ani nevylučujú. Tzv. zimný spánok však nie je skutočným spánkom, ale spomalením telesných funkcií.