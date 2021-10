Odkiaľ prúdi na Slovensko najviac jazdeniek? Čo si treba overiť pred kúpou auta zo zahraničia!

Najviac jazdených automobilov sa na Slovensko dováža z Nemecka.

Ako ďalej vyplýva zo štatistík spoločnosti carVertical, celkovo ide o takmer 40 percent sledovaných jazdeniek. Dôvodom je najmä cena, ale aj lepšia výbava a stav vozidla. Na druhej strane však mnohých kupujúcich odrádza jazyková bariéra alebo administratívne úkony spojené s dovozom vozidla z Nemecka.

Druhou najobľúbenejšou krajinou, z ktorej sa dovážajú jazdené automobily, je Česká republika (30,6 %). „Česko je veľmi blízko, a preto mnoho ľudí predpokladá, že dovoz vozidla nebude stáť toľko. Okrem toho nemusí kupujúci čeliť jazykovej bariére," uvádza komentár ku štatistike. Ďalej nasledujú Belgicko (7,5 %), Taliansko (6,2 %) a Holandsko (2,7 %), kde v dovozoch dominujú modely alebo značky, ktoré na Slovensku nie sú dostupné.

Bez ohľadu na to, z ktorej krajiny dovážané auto pochádza, by si každý kupujúci mal overiť históriu a stav automobilu, ako aj poplatky a ďalšie náklady spojené s kúpou vozidla zo zahraničia. Nákup zo zahraničia totiž zahŕňa množstvo dôležitých administratívnych úkonov a poplatkov, s ktorými by sa záujemca mal oboznámiť skôr, ako sa rozhodne pre kúpu.