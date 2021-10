Najnovší volebný prieskum: Hlas so Smerom opäť poskočili, ktorá z koaličných strán dopadla najlepšie?

Najnovší prieskum preferencií od agentúry FOCUS pre Na telo TV Markíza ukázal, že najviac hlasov by získal opozičný Hlas, ktorý by volilo 19,3 percenta opýtaných voličov.

Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Druhá priečka by patrila Smeru, ktorý by získal 15,5 percent hlasov. Najlepšie z koaličných strán dopadla SaS, ktorá skončila na treťom mieste s 12,2 percentami hlasov. Štvrté miesto patrí OĽaNO, ktoré by získalo 8,4 percent. So ziskom 6,9 percenta skončila mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko. Koaličnú strana Sme rodina by volilo 6,3 percenta opýtaných voličov.

Do parlamentu by sa dostali aj KDH (6,1 percenta), Republika (5,5 percenta) a Aliancia - Szövetség (5,2 percenta). Mimo Národnej rady by skončili kotlebovci (3,8 percenta), SNS (3,3 percenta) aj vládna strana Za ľudí (2,8 percenta).