V troch koncových obciach Gelnického okresu ľudia asi nesmú ochorieť: Nájde sa lekár pre Smolník a okolie?

Bývalé kráľovské mesto je bez lekára.

V Smolníku a dvoch obciach na konci doliny nemajú všeobecného doktora, lebo ten posledný odišiel do penzie. Otomár Vasilco (62) a mnohí ďalší majú zdravotnú kartu, ktorá im je momentálne nanič. Nesmú ochorieť, lebo budú mať problém. So zdravotnou starostlivosťou v tomto kúte okresu Gelnica je to veľmi komplikované a nebezpečné...

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Zrušenie ambulancie narobilo problémy aj obyvateľom Smolníckej Huty a Úhornej. "Keďže lekár u nás skončil, rozdali nám zdravotné karty, ale všeobecného doktora nemám. Asi nemôžem ochorieť, ale nemám si ani kde overiť, aký je môj zdravotný stav a či sa môžem dať očkovať," vraví Vasilco, podľa ktorého zrušená ambulancia slúžila aj pre širšie okolie a bývalých zamestnancov železorudných baní a Tabakovej továrne. Od Švedlára a Starej Vody až po Helcmanovce...

Navyše ten istý doktor ordinoval aj v Prakovciach, takže mal bohatý kmeň pacientov. "Dosť sa hovorí o rušení poskytovania akútnej starostlivosti v naše spádovej nemocnici až v Krompachoch. Rožňavskú máme síce cez kopec bližšie, ale v zime je cesta pol roka uzavretá... Počuť aj šumy o presune záchrannej stanice, takže sme úplne bezradní a akoby na konci sveta. Pritom v dávnej a slávnej minulosti boli v Smolníku až traja lekári a dve nemocnice! Teraz dochádza k vyľudňovaniu regiónu, čo má vplyv podnikateľov a vytváranie väčšej chudoby," dodal Vasilco.

Jeho slová potvrdila zdravotná sestra Helena Kluknavská, ktorá deväť rokov pracovala v teraz zrušenej ambulancii: "Neviem si predstaviť, kto sa o týchto pacientov postará. Situácia je hrozná, ja si robotu nájdem, ale je mi ľúto starších ľudí, ktorí budú musieť za lekárom dochádzať aj vyše 50 kilometrov."

Ponúkajú ambulanciu, byt aj kmeň!

"Do penzie odchádzajúci lekár nadsluhoval a nájdenie náhrady zatiaľ nebolo úspešné. Ponúkame pritom zadarmo hotové a zariadené priestory ambulancie priamo v budove obecného úradu, takisto početný kmeň pacientov, k dispozícii je zdravotná sestra a za istých okolností aj obecný byt. Skúšali sme osloviť aj Ukrajincov, ale je to zložité kvôli platnej legislatíve. Časť pacientov sa rozdelila medzi všeobecných lekárov v okrese a ostatní čakajú, že predsa sa len podarí ambulanciu otvoriť," povedal starosta Smolníka Radoslav Dlugoš, podľa ktorého budú ženy zrejme rodiť v sanitkách a ľudia budú umierať počas prevozov...