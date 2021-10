Faux pas na Expo! Slovenský pavilón bez našich potravín, Sulík pod paľbou kritiky: Čo na to minister?

Bez slovenských výrobkov?! Na najväčšej výstave sveta Expo 2020, ktorá sa koná v Dubaji, nám v slovenskom pavilóne chýbajú výrobky, ktorými sa môžeme pýšiť na svetovej úrovni.

Na sociálnej sieti sa šíri ponuka jedál a nápojov. Čím (ne)reprezentujeme Slovensko v zahraničí?





Svetová výstava Expo 2020 v Dubaji prebieha od začiatku októbra a Slovensko má jedinečnú príležitosť predstaviť to najlepšie, čo doma máme. Najväčšou atrakciou bolo slávnostné predstavenie prvého slovenského vodíkového auta. „Slovensko je jedna z najpriemyselnejších krajín sveta a môžeme byť hrdí, že popri dychberúcej prírode a krásnych tradíciách máme aj skvelých inovátorov, vynálezcov, akademikov, umelcov a športovcov, ktorí sa vo svetovej konkurencii nielenže nestratia, ale často aj udávajú tempo,“ chválil sa na sociálnej sieti Richard Sulík, ktorého rezort má výstavu pod palcom.

Bez slovenských vín?

Najväčšiu kritiku však zožala slovenská ponuka jedál a nápojov, ktorá sa šíri na sociálnej sieti. Kým Slovensko sa môže pýšiť vinárstvom, ktoré ako prvé v Európe okrem Francúzska začalo vyrábať šumivé vína v roku 1825, nápojový lístok ponúka francúzske šampanské. Rovnako najznámejšie slovenské minerálky nahradila talianska značka. Podáva sa kubánsky rum, škótska whisky, mexická tequila či české pivo! Kritika sa začala valiť aj z politických radov. V diskusnej relácii Na telo sa poslancovi Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD) nepáčili chýbajúce originálne prvky. „Ani slovenská kultúra, ani slovenské kroje, ani slovenské halušky a ešte aj neskoro ste začali,“ skonštatoval Kamenický. „Nemáme tam ani kroje, ani folklór, lebo to máme všade vždy posledných 50 rokov, ale Slovensko má omnoho viac čo ponúknuť,“ reagoval Richard Sulík.

Prečo slovenské výrobky chýbajú? „Zalistovanie a celý proces zavedenia produktov na trh trvá až 9 mesiacov, podlieha schvaľovaniu mnohých inštitúcií s neistým výsledkom. V praxi by to znamenalo, že naše pivo a víno by bolo mnohonásobne drahšie a de facto nepredajné,“ informovala Nový Čas generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj Miroslava Valovičová.

Čo sa nachádza v menu?

100% Bryndza

zemiakové špecle so slovenskou bryndou, slaninou a údenou kačacou masťou



72 AED - 16.96 €

Syr

vyprážaný obaľovaný syr s batátovými hranolkami a domácou tatárskou omáčkou



72 AED - 16.96 €

Morský čert

Krémový guláš ochutený slovenským korením a mastenými špeclami



180 AED - 42.39 €

Kačka

Pečená kačica s kapustou a slovenskými zemiakovými lokšami



115 AED - 27.08 €

Teľacina

pečené teľacie líčka na šípkovej omáčke s maslovým zemiakovým pyré



175 AED - 41.21 €

Hovädzina