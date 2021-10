Obrovský žiaľ a bolesť rodín zosnulého basketbalistu († 32) i harmonikára († 38): Príbehy, ktoré trhajú srdce

Dušičky sú okamihom, kedy ľudia pália sviečky na hroboch svojich milovaných a spomínajú na nich.

Pre dve rodiny budú najbližšie dni najhoršími v tomto roku. Blízkych basketbalistu Michala Maslíka († 32) pripravil v októbri o milovaného syna či brata COVID-19. Na leto zas nebude v dobrom spomínať rodina hudobníka Ľuboša Didika († 38), ktorý sa utopil. Prečítajte si príbehy, ktoré trhajú srdce...

Basketbalista Michal Maslík († 32): Žiaľ na hrobom syna, ktorého im vzal koronavírus

Nič nie je horšie, ako keď musia rodičia pochovať svojho jediného syna. Ešte začiatkom októbra prišla mimoriadne smutná správa: dvojmetrový, vždy usmiaty basketbalista Michal Maslík († 32) nečakane zomrel. Po tom, čo mu test až na piaty deň ukázal, že je pozitívny na COVID-19, musel do nemocnice. Tam už bol taký vysilený, že jeho telo boj so zákernou chorobou nezvládlo. Bývalý hráč Komárna zomrel v najlepšom veku a práve vtedy, keď bol najšťastnejší. Plánoval sa ženiť a užívať si život plnými dúškami. Dnes mu na hrob nosia užialení blízki sviečky.

Zúfalá rodina len ťažko cez slzy rozprávala, aké ťažké je prežiť každý deň bez milovaného syna, brata, partnera. „To, ako nám chýba, napísať nik nedokáže. Každý deň je to ťažšie a ťažšie, lebo až po všetkom si človek uvedomí, že už vážne nikdy nebude,“ začína so slzami v očiach rozprávať Michalova sestra Veronika (28) a statočne pokračuje: „On bol vždy komediant a humorista v našej rodine. Nevedel tancovať, ale tancoval, nevedel spievať, ale spieval. Vždy najskôr rozmýšľal srdcom, ktoré mal väčšie, ako bol on sám. Pekne ste o ňom napísali, ale tú bolesť z jeho straty opísať nedokážete. Život nám totiž neskončil ako jeho, ale zastavil sa spolu s tým jeho,“ dodala utrápená Veronika. A o tom, ako veľmi chýba Michal užialeným rodičom, ktorí denne pália sviečky na jeho hrobe, nedokázala Michalova sestra ani len hovoriť.

Prišla o lásku

Michal bol športovec telom aj dušou a nikdy nebol chorý. Mal dva metre a žil pre šport. Basketbalista o seba dbal a choroby ho obchádzali širokým oblúkom. To všetko do okamihu, kým neudrel koronavírus. Začalo ho bolieť hrdlo a mal kašeľ. Rozhodol sa teda dať otestovať. „Antigénový test bol negatívny. Tak sme si mysleli, že je len prechladnutý. Jeho stav sa však nezlepšoval. Bol stále slabší a slabší. Každý deň sa dával testovať a výsledok bol stále negatívny. Tak sa liečil len kalciovým sirupom. Až po piatich dňoch mu vyšiel pozitívny antigénový test,“ spomína sestra.

Statný chlap zoslabol až tak, že musel ísť do nemocnice, kde ho za tri dni korona úplne zničila a napokon jej, žiaľ, podľahol. Michal nechal po sebe svoju partnerku Lenku a jej dcérku Ninku, ktorým nesmierne chýba. Tragédia je o to väčšia, že nešťastná Lenka pochovala už druhého muža a prežíva tie najhoršie chvíle vo svojom živote. Obe dievčatá boli tiež pozitívne, no našťastie boj s covidom zvládli. Ich milujúci Michal však nie a jemu teraz so slzami v očiach na hrobe obsypanom kvetmi pália sviečky...