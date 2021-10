Poriadne sa nám rozfúka: Buďte opatrní, pozor hlavne v týchto častiach Slovenska

Na severnom a strednom Slovensku bude počas soboty na horách fúkať silný vietor. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, v priemere rýchlosť 75 kilometrov za hodinu. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha prvého stupňa platí pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja až do nedele (31. 10.) do 3.00 h. Meteorológovia uviedli, že predpokladaná rýchlosť vetra je síce v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.