Žiaci si potrebujú posilniť vedomosti z dvoch predmetov: Kde majú najväčšie medzery?

Druhá etapa doučovania ukázala, že žiaci si potrebujú najviac posilniť vedomosti zo slovenčiny či matematiky. Rezort školstva aj tento školský rok spustil projekt doučovania, ktorý podporil navýšeným rozpočtom.

Od začiatku októbra využilo túto možnosť 563 základných škôl a 95 stredných škôl. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva.

Ministerstvo školstva na jar tohto roka finančne podporovalo doučovanie na všetkých 471 školách, ktoré o to požiadali, a to vo výške 1,5 milióna eur. V tomto školskom roku naň rezort vyčlenil z Plánu obnovy a odolnosti 3,75 milióna eur. Finančné prostriedky rozdelil medzi školy, ktoré sa do výzvy zapojili a vďaka nim mohli zabezpečiť doučujúcich pre žiakov.

„Mnohí rodičia si doteraz nemohli dovoliť doučovanie pre svoje deti, a preto chceme aj takýmto spôsobom pomôcť rodičom a žiakom,“ priblížil zámer minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Doučovanie sa vykonáva prostredníctvom dvoch projektov. Spolu múdrejší 2, ktorý je určený pre žiakov základných škôl, a Spolu úspešnejší venovaný žiakom stredných škôl. Možnosť zapojiť sa do prvého projektu využilo 563 škôl. Medzi najčastejšie doučované predmety patria slovenský jazyk, matematika a cudzie jazyky, ale aj informatika či prírodovedné predmety.

Finančnú podporu v rámci projektu Spolu úspešnejší dostalo 94 stredných škôl. Dôraz sa pri doučovaní okrem upevnenia vedomostí kladie najmä na rozvoj praktických zručností, zlepšenie športovej či umeleckej prípravy. Novinkou je tento školský rok aj pomoc neštátneho sektora. Ministerstvo školstva totiž vyhlásilo výzvu pre organizácie, ktorých úlohou boli nábor a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním. Tiež im poskytujú metodickú podporu.