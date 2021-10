Pátranie v archívoch prinieslo Kataríne obrovské prekvapenie: Ako som našla pani hradu Stará Ľubovňa!

Pozoruhodné a neobvyklé dielo!

Rodáčka z Vyšných Ružbách (okr. Stará Ľubovňa) a milovníčka šľachtických svadieb rodu Zamoyských, spisovateľka Katarína Chapuis Šutorová (41) už 20 rokov tvorí a žije so svojou rodinou vo francúzskom Lyone. Po niekoľkoročnom úsilí sa jej podarilo zoznámiť s vtedy ešte žijúcou dcérou posledných panovníkov tohto rodu na hrade Stará Ľubovňa a dostať sa do rodinného archívu. Cenné informácie, ktoré získala od Carmen de Bourbon-Sicilies († 94), pretavila spisovateľka aj do knihy, ktorá odkrýva veľa tajomstiev...

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Spisovateľka Katarína našla šťastie pred 22 rokmi vo francúzskom Lyone, kde žije s lásku svojho života. V malebnom meste si našla záľubu v písaní kníh o šľachticoch z rodu Zamoyských. Zaujala ju kráľovská svadba Karolíny Zamoyskej a Reniera de Bourbon, známeho ako princa Dvoch Sicílií, ktorí sa brali v roku 1923 vo Vyšných Ružbachoch. Ich sobáš opísala vo svojej prvej knihe Ružbašská kráľovská svadba. ,,Odohrávala sa totiž v mojej rodnej obci,“ povedala spisovateľka.

Našla žijúceho potomka

Pátranie v archívoch prinieslo spisovateľke obrovské prekvapenie. ,,Kým som ešte v roku 2014 prehľadávala archívy, s prekvapením som zistila, že dcéra Karolíny Zamoyskej a princa Reniera de Bourbona - Carmen de Bourbon-Sicilies, žila vo svojom sídle vo Francúzsku. Našla som jej číslo, pozbierala odvahu a zavolala jej. Keď zdvihla, od prekvapenia mi skoro vypadlo slúchadlo z ruky. Mala som pocit, ako keby volám do neba a zdvihol mi anjel,” spomína.

„Chcela som ich históriu hlbšie spoznať, tak som Carmen vytrvalo telefonovala a napísala jej aj niekoľko listov. Vždy mi ochotne zdvihla, no boli to skôr zdvorilostné rozhovory. Až po šiestich mesiacoch ma prvýkrát pozvala na svoju usadlosť, kde mi ukázala časť archívu. Aj tak však trvalo dva roky, kým sa so mnou podelila o tie najvzácnejšie časti. Môžem povedať, že dôveru som si budovala dlho, no nakoniec mi dovolila skopírovať celý jej archív,” prezradila spisovateľka, ktorá získané informácie pretavila do dvoch unikátnych kníh. Carmen († 94) však šľachtický svet medzitým navždy opustila a verifikáciu kníh prevzali jej príbuzní. ,,Boli veľmi spokojní, takže knihy som mohla vydať,” teší sa Katarína.

Kniha Zamoyské nevesty

Kniha s názvom Zamoyské nevesty zachytila 7 svadieb. „Prvou je svadba Karolíny a Andreja Zamoyských v roku 1885 a poslednou svadba Jána Krištofa Napoleona Bonaparte, ktorý je pravnukom ružbažskej kráľovskej svadby, a Olympie Napoleon Bonaparte z 19. októbra 2019 v Paríži. Mimochodom, Olympia Napoleon Bonaparte by rada navštívila ľubovniansky región, ale pandemická situácia jej to nedovolila,” uzavrela.