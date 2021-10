Rado z Levíc má v zbierke 451 albumov skupiny ABBA: Tento kúsok je skutočná rarita!

Najväčšieho fanúšika skupiny ABBA nájdete v Leviciach! Radoslav Tóth (37) má asi všetko, čo kedy slávna kapela vydala.

Jeho ucelená kolekcia obsahuje neuveriteľných 451 nosičov. Cédečká, platne, ale aj pásky zbiera už 20 rokov. Prvý album si zohnal ešte ako 15-ročný chlapec a odvtedy legendárna švédska skupina výrazne poznačila jeho život. Teraz sa Rado nevie dočkať ohláseného nového albumu, ktorý vyjde po 40 rokoch.

Nový album pustia do éteru 5. novembra. Nový Čas preto našiel najväčšieho fanúšika skupiny ABBA na Slovensku. Rado žije v Leviciach a má 451 nosičov. O formácii vie naozaj všetko. „Počúvam ich od svojich 15 rokov. Začalo sa to náhodou, keď som v televízii videl koncert. Veľmi ma zaujala pieseň I Have A Dream, ktorú ABBA na tomto koncerte spievala,“ prezradil so smiechom.

Kazetu s piesňou mu kúpila mamička na miestnom trhovisku. Vtedy ešte netušil, že v ňom tento kus prebudí zberateľskú vášeň. „Ešte v ten deň som na prehrávači otočil pieseň asi 20-krát. Potom pribúdali ďalšie nosiče,“ dodal. Najskôr ich získaval klasickým spôsobom v predajniach. Potom začal hľadať na internete po Slovensku, čo však nestačilo.

„Neskôr som prešiel na LP platne a už niekoľko rokov zbieram prevažne len to. LP či už klasické veľké, alebo malé - singlové. Samozrejme, do mojej zbierky patria tiež MC pásky, DVD, ako aj knihy, hrnčeky a propagačné materiály,“ odhalil. Na nový album sa už veľmi teší a, ako priznáva, je to pre neho adrenalín. „Som prekvapený, že sa ABBA pustila do spoločnej tvorby po 40 rokoch, ako je vydanie nového albumu, keďže roky rokúce ABBA spoluprácu tvrdo odmietala,“ uzavrel.

Najraritnejší

Červená platňa je ozaj raritná. Vylisovaných bolo iba 200 a skoro všetky boli rozdané účastníkom oslavy 50. narodenín manažéra v roku 1981. Obsahuje skladby, naspievané vo švédčine, ako sú Hovas Vittne a Tivedshambo. Vo vydavateľstve ostalo len zopár, ktoré neskôr dražili na internete. Jednu som vydražil.

Najtanečnejší

Modrá platňa predstavuje maxi singel skladby Voulez - Vous. Vydali ju iba pre americké publikum. Skladbu na tento účel upravili do 6 min. podoby. Inak má 5 minút, upravili ju do diskotékového rytmu, keďže v Amerike išlo v tom čase najmä disko.

Najcennejší

Je to platňa ABBA Gold. Ide o najpopulárnejšiu a najpredávanejšiu výberovku skupiny ABBA vôbec. „Mám ju rád preto, lebo sú tam naozaj najväčšie hity, a určite môžem povedať, že keď má niekto doma niečo od skupiny ABBA, na 95 % majú ľudia práve túto výberovku z roku 1992. Je to prvá vec, ktorú som od tejto skupiny vlastnil na kazete, neskôr v podobe CD.