Životný záber fotografa Milana, na ktorý čakal dva roky: Nádhera, sledujte tú fotku!

Ohromujúci výhľad. Amatérskemu fotografovi Milanovi Vassovi (56) sa podarilo odfotiť naraz Vysoké Tatry i Košice.

Vzdialenosť okolo 100 kilometrov zachytil vďaka dobrej technike aj veľkej vytrvalosti. Na záber čakal nekonečné dva roky. Ideálne poveternostné podmienky napokon nastali v októbri, a tak vytiahol teleobjektív a cvakol životný záber.

Panoramatické zábery Milana sú až neuveriteľné, za čo ho pochybovači podozrievajú z fotomontáže. „Sú to reálne zábery zhotovené fotoaparátom Nikon D 750 s objektívom 80 - 300,“ prezradil fotograf. Tajomstvo jeho úspechu však spočíva v mieste fotenia a v poveternostných podmienkach. „Fotil som z jedného miesta na vrchu Bradlo (840 m n. m.) v Slanských vrchoch,“ prezradil Milan. „Okolo Košíc mám obídený každý kopec.

Vedel som, že na Bradle je taký výhľad, len som dlho čakal na vhodné podmienky. Najprv som išiel bicyklom, no nedostal som sa vysoko. Inokedy bola taká oblačnosť, že nebolo vidieť Tatry,“ dodal. Vysoké Tatry síce vidieť z viacerých miest v okolí Košíc, no jeho ambíciou bolo na spoločnej fotke zachytiť Tatry aj Košice. Trvalo až dva roky, kým sa mu to podarilo. „Zábery som odfotil 25. októbra po tretej hodine popoludní. Výhľad bol úžasný,“ uzavrel amatérsky fotograf.