Košice majú na dosah ruky vykurovanie horúcou vodou: Teplo z geotermálneho vrtu za milióny eur!

Už aby to bolo! Tri vrty pri Svinici (okr. Košice) stoja už 25 rokov a horúca voda v podzemí stále nie je využitá, pritom ide o jeden z najväčších geotermálnych prameňov v strednej Európe.

O jej skrotenie v podobe vykurovania domácností v metropole východu sa však po dlhých rokoch už nielen hovorí. Podpis memoranda o spolupráci plynárov, mesta a ministerstva hospodárstva totiž naznačuje zásadný obrat a zmenu k lepšej, ekologickej ceste.

Skúšobná prevádzka horúcovodu z tohto geotermálneho vrtu do košickej Teplárne (TEKO) by sa v Košiciach mohla začať v roku 2026. TEKO by tak dodávala odberateľom až vyše 20 percent tepla výlučne z obnoviteľných zdrojov energie a postupne by prestali s výrobou z čierneho uhlia. Predpokladané náklady na úpravu geotermálneho prameňa s teplotou vody 135 stupňov Celzia a výstavbu zhruba 20-kilometrového horúcovodu sa pohybujú okolo 50 miliónov eur.

Podpísali memorandum

Na pôde historickej radnice primátor Košíc Jaroslav Polaček spolu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a so zástupcom spoločnosti SPP Infrastructure Rolandom Karkóm podpísali spoločné memorandum. Jeho cieľom je vytvorenie podmienok na využitie už existujúcich a ďalších potenciálnych geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre ekologické zásobovanie Košíc. Začali sa už aj rokovania o možnosti financovania z eurofondov. Ak by sa na tento projekt podarilo získať aspoň 85-percentné spolufinancovanie, ceny tepla v Košiciach by napriek investíciám do výstavby horúcovodu mali zostať zachované.

Spoločnosť SPP Infrastructure sa zároveň zaviazala, že na základe memoranda okrem existujúcich troch urobia ešte ďalšie tri vrty. Primátorovi sa táto myšlienka pozdáva. „Urobili obrovský krok k tomu, aby sa z Košíc stalo ekologickejšie mesto a výrazne sa obmedzili aj emisie vznikajúce spaľovaním uhlia, čím skvalitníme ovzdušie. Verím, že od roku 2026 budeme môcť vykurovať Košice geotermálnou energiou z Ďurkova, čo bude mať aj pozitívny vplyv na ceny tepla u nás. Zároveň to podľa odborníkov zatraktívni celý systém centrálneho zásobovania teplom, ktorý bude ekonomicky a ekologicky ešte efektívnejší ako doteraz,“ uviedol Polaček.

Ľubomír Šimko, starosta Svinice, v katastri ktorej sa nachádzajú prieskumné vrty, dúfa, že sa nezabudne ani na jeho región. „Je paradoxné, že skôr sa podarilo v tomto úseku postaviť diaľnicu, ako využiť energiu z už objaveného zdroja. Dúfam, že popri Košiciach sa nezabudne aj na Svinicu. S Ďurkovom i Olšovanmi totiž máme spoločný územný plán a vyčlenenú plochu na akvapark, chov rýb, golf a ďalšie priemyselné využitie na pestovanie v skleníkoch,“ dodal.

Voda má 135 ˚C

O projekte sa hovorí už vyše 20 rokov. Hotové sú tri prieskumné vrty, pribudnúť však majú ďalšie tri. Ich výkon sa odhaduje až na 300 megawattov, pričom štúdie potvrdili výdatnosť zdroja. Voda z vyše trojkilometrovej hĺbky dosahuje na ústí až okolo 135 stupňov Celzia. Medzi obcami Svinica, Ďurkov, Olšovany a Bidovce sa najprv spomínalo vykurovanie, neskôr ekologická výroba elektriny z geotermálneho zdroja. Pri dodávke tepla do Košíc sa počíta s vybudovaním zhruba 20-kilometrového horúcovodu.