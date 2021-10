Nové informácie o chate pri Čifároch, kde sa mali konať tajné schôdzky: Chceli sledovať zápasníka Mečára?!

Mnohých ľudí šokovalo, keď sa na zverejnených záberoch z chaty pri dedinke Čifáre (okr. Nitra) objavili vrcholoví politici.

Medzi prekvapenými mali byť aj vyšetrovatelia, ktorí pôvodne dostali povolenie na nasadenie sledovacích zariadení kvôli pytliactvu. Špekulácie, že išlo len o zámienku na sledovanie tajných schôdzok smerákov s advokátmi obvinených a oligarchom Bödörom, teraz narúša verzia, že podozrivým z pytliactva mal byť človek s väzbami na bödörovcov - odsúdený zápasník Matúš Mečár.

Stará chata pri obci Čifáre leží ďaleko od ostatných obydlí a prenajíma si ju poľovnícke združenie Čierny vŕšok za 727 € na rok, ktorému šéfuje Miroslav Bödör. Práve na nej sa mali odohrať stretnutia, na ktorých sa rozoberali živé kauzy, vulgárne urážali známi ľudia a podľa špeciálnej prokuratúry sa na nich účastníci snažili „ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších káuz, diskreditovať a kriminalizovať vyšetrovateľov NAKA“. Smeráci aj advokáti tvrdia, že nič trestné nerobili.

Odpočúvanie chaty bolo pritom nastavené po rozhodnutí Okresného súdu v Nitre z dôvodu pytliactva, ku ktorému tan malo dochádzať. Okolitý revír si od roku 2016 prenajíma Bödörovo poľovnícke združenie. Mnohí to považovali za zámienku na odsledovanie schôdzok Fica s Bödörom a advokátmi, no najnovšia verzia hovorí o tom, že polícia reálne sledovala pytliacky gang. Pôsobiť mal práve v blízkosti bödörovcov.

Objavil sa Mečár

Polícia už dlhšie vyšetrovala pytliactvo, pričom ako podozrivého mali podľa SME označiť známeho zápasníka Matúša Mečára, ktorý sa k tomu nevyjadril. Ten sa pred rokmi objavil na fotografi i s policajnými funkcionármi a bol odsúdený za vydieranie a zabitie ženy autom na priechode pre chodcov. Stalo sa to 8. októbra 2018 v noci, keď Mečár sedel v luxusnom Mercedese. Zomrela pritom 27-ročná Lucia, no dostal podmienku na 3 roky a 5 rokov probačného dohľadu. Mečár mal zároveň vyplatiť manželovi Lucie desiatky tisíc eur.

Mečár sa na súde ospravedlňoval: „Viem, že je to strašná vec a ja si to neodpustím do konca života.“ Pozostalí po Lucii považovali trest za výsmech. Mečár pritom viacnásobne porušil pravidlá cestnej premávky - celkovo mal 53 dopravných priestupkov. Podozrenia polície boli v prípade vyšetrovania pytliactva silné, keďže sudca nakoniec rozhodol, že chatu budú odpočúvať. Nakoniec tam však vyšetrovatelia objavili Fica a spol. Zaujímavé je, že kauzu pytliactva vyšetruje Martin Juhás - policajt, ktorý pôsobil v tíme, ktorý objasňoval vraždu novinára Jána Kuciaka a pracoval na Kočnerovi, pričom jeho brat Peter tento tím riadil.

Martina po rozpustení tímu preradili na okresné oddelenie NAKA v Nitre, kde pracuje doteraz. Pozoruhodné tiež je, že advokátom Kočnera bol Marek Para, ktorý je teraz na nahrávkach. Kuciak v minulosti písal o tom, ako práve bödörovci ovládli poľovnícku oblasť pri Čifároch. Neďaleko chaty v Čifároch je aj poľovnícky kaštieľ, ktorý teraz rekonštruuje firma Petra Bratha, bývalého zamestnanca Bödörovej firmy Bonul. Brath je s Mečárom na známej fotografii spolu so zápasníkom Véghom, obvineným N. Bödörom a bývalým funkcionárom NAKA M. Mihálikom.