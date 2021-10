Krajčí kritizuje Lengvarského za pandémiu, odborníci zúria: Drsný náklad, ktorý bude exministra mrzieť

Som tu a som pripravený pomôcť. Aj týmto výrokom „vystrašil“ Slovákov exminister zdravotníctva Marek Krajčí (47).

V posledných dňoch sa pustil do veľkej mediálnej ofenzívy, v rámci ktorej kritizuje svojho nástupcu vo funkcii Vladimíra Lengvarského (52). Spýtali sme sa teda Krajčího, čo konkrétne má Lengvarskému za zlé, a zaujímal nás aj názor odborníkov na tvrdé slová z úst exministra, ktorý musel potupne odísť z vlády.

Chaotické až hysterické riadenie rezortu, neskorá reakcia na nástup druhej vlny pandémie, preceňovanie antigénových testov a experimenty s celoplošným testovaním, ale predovšetkým fiasko spojené s ruskou vakcínou Sputnik V, ktorá sa najprv na Slovensko s veľkou pompou doviezla, no nakoniec sme ju takmer vôbec nevyužili. To sú len niektoré z problémov, ktoré sa spájajú s menom exministra zdravotníctva Krajčího.

Ten si teraz spravil „tour“ po mé­diách, ktorým porozprával o chybách súčasného ministra zdravotníctva Lengvarského. „Máme najhorší nástup tretej vlny, to je podmienené tým, aké opatrenia sa robili,“ kritizoval napríklad Lengvarského v televízii TA3. „Veci, ktoré sa dejú na ministerstve, nebudem to skrývať, sa nekonzultujú so mnou. Nemám dobrý prehľad o tom, čo sa tam deje,“ posťažoval sa zas v rozhovore pre Hospodárske noviny.

Oslovili sme preto Krajčího s otázkou, čo konkrétne by robil inak ako Lengvarský. „Osobne by som začal koncom marca, hneď ako bola hotová kontrola dovezených šarží, očkovať Sputnikom V a po spustení čakárne spustil mediálnu kampaň k očkovaniu, tak sme to plánovali,“ odpísal nám exminister. Nehovorí pritom, že on sám už mohol spustiť očkovanie Sputnikom v čase, keď bol ministrom. Ďalej spomína lepšie finančné motivovanie všeobecných lekárov či zvýšenie počtu mobilných výjazdových tímov.

„V spolupráci s nemocnicami, samosprávami a médiami by som informačnú kampaň posilnil o organizovanie diskusií s ľuďmi priamo v teréne, ktoré by boli spojené s očkovaním záujemcov,“ navrhuje ďalej exminister. Najostrejšie sa do Krajčího pustil analytik projektu Dáta bez pátosu Ivan Bošňák, podľa ktorého by mal exminister „so sviečkami obehnúť slovenské cintoríny a kajať sa“.

Dáta bez pátosu pripomínajú, ako Krajčí počas svojho pôsobenia odmietol ponuky Pfizeru a Moderny a neobjednal ich, a tiež to, že proces očkovania bol zo začiatku neriadený a chaotický. „Ponižovali ste okolie, vedcov, nespolupracovali ste s nikým, od žiadnej krajiny ste sa nepoučili, hlásali ste, že nás budú nasledovať iné krajiny, a našou cestou nešiel, našťastie, nikto,“ sumarizuje Bošňák. „Dajte nám pokoj, pán Marek. Dajte nám svätý pokoj,“ odkazuje Krajčímu, ktorého označuje za „kazateľa na nesprávnom pódiu“.