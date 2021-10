Najsmutnejšie Dušičky: Plač za anjelikmi! Ako rodičov pripravila o deti nezodpovednosť dospelých

Prežívajú nevýslovný žiaľ. Vinou nezodpovednosti a ľahostajnosti dospelých prišli obetaví rodičia o to najcennejšie, čo v živote mali.

O svoje milované deti. S láskou na ne spomínajú každý deň, nielen na Dušičky. A s každou spomienkou bolí strata milovaného dieťatka viac a viac. A nikdy neprestane...

Teta Lenky († 9), ktorú mala zverenú do starostlivosti: Čas nič nezahojil, trhá mi srdce od žiaľu

Krásnu Lenočku († 9) mala teta Anka (67) z Banskej Štiavnice zverenú do starostlivosti už odmalička. Ľúbila ju celým srdcom a jej stratu nesie mimoriadne ťažko. Neubehne ani chvíľka, aby na svoju dlhovlasú princeznú nemyslela. Krásne usmievavé dievčatko brala ako svoje vlastné dieťa, ktoré nikdy nemala, a dávala mu všetku lásku.

Aj keď sú to už dva roky, odkedy malá druháčka náhle ochorela a z nemocnice sa už živá nevrátila, Anku jej smrť bolí stále rovnako. „Je úplne jedno, či sú Dušičky, alebo bežný deň, stále za ňou plačem. Hovorí sa, že čas vylieči všetky rany, ale u mňa to neplatí,“ plače zronená pani Anna, ktorá sa rozhodla zobrať si do osobnej starostlivosti Lenkine sestričky Lucku a Moniku. Výchova dospievajúcich dievčat aspoň trochu rozptýli smutné myšlienky tejto obetavej ženy.

„No keď sa zobudím, alebo keď zaspávam, plačem. Stále je to čerstvé. Nemôžem si ani pozerať jej fotky, lebo hneď plačem. Keď vidím podobné dievčatko alebo šatôčky, trhá mi srdce od žiaľu, že Lenočka tu s nami nie je,“ povie so slzami v očiach Anka. Jej kroky často vedú k malému pomníčku milovaného dievčatka, ktorý sa jej podarilo pred vyše rokom dať postaviť z našetrených peňazí. „Po veľkých útrapách má konečne môj anjelik dôstojné miesto posledného odpočinku,“ dodá na záver nešťastná žena, ktorá svoju lásku teraz dáva Lenkiným sestričkám.

Zúfalá mama Zuzky († 16), ktorú zrazilo auto: Ja už nemám prečo žiť!

Obrovskú stratu, smútok a zúfalstvo prežíva aj mamina Zlatica (50) z Pribety (okr. Komárno). Jej jediná dcéra Zuzanka († 16) leží v studenom hrobe. Všetky sny, nádeje, ale i radosť zo života sa rozplynuli potom, čo statočné dievča zomrelo v máji po operácii lebky. Zuzku zrazilo auto deň pred jej 13. narodeninami. Išla kúpiť spolužiakom nejaké sladkosti, vyšla spoza autobusu a vtom do nej vpálilo auto. Statočné dievča bojovalo o svoj život ako lev, pričom na „druhej strane“ bolo niekoľkokrát... Jej nezlomná vôla žiť ju však vždy priviedla späť.