Juhozápadný obchvat Prešova sprístupnia od polnoci, jazdu skráti o takmer 19 minút

Motoristická verejnosť sa od polnoci zo štvrtka 28. na piatok 29. októbra dostane plynule od Ivachnovej až do Košíc a to vďaka spusteniu juhozápadného obchvatu mesta Prešov.

Výstavba takmer osemkilometrového úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorého súčasťou je aj dvojkilometrový tunel Prešov, trvala vyše štyri roky a stála viac ako 356 miliónov eur bez DPH (427,2 mil. eur s DPH). Osobným vozidlám skráti nový obchvat jazdu o takmer 19 minút.

Zhotoviteľom stavby je združenie stavebných spoločností Eurovia SK, a. s., Košice, Doprastav, a.s., Bratislava a Metrostav, a. s., Praha. Diaľničný úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh začali stavať koncom mája 2017 a dokončili ho po 1596 pracovných dňoch. Pôvodný termín dokončenia bol stanovený na jún tohto roka. Práce ale podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Juraja Tlapu ovplyvnila pandémie ochorenia COVID-19, počas ktorej museli práce dvakrát prerušiť pre výpadok viacerých pracovníkov. „Bolo to technicky a technologicky veľmi náročné dielo, takže som veľmi rád, že je ukončené,“ uviedol pri slávnostnom otvorení diaľničného úseku Tlapa.

Na stavbe diaľnice pracovalo 680 pracovníkov a 150 mechanizmov. V rámci pyrotechnického výskumu tu pri výstavbe našli 14 delostreleckých granátov, dve protipechotné míny, desať roznecovačov, a po dve reaktívne strely Kaťuša a letecké bomby. Razenie tunela Prešov sa začalo v lete 2018 a jeho prerazenie trvalo rok. Na prácach v tuneli sa v nepretržitej prevádzke podieľalo 240 pracovníkov. Použitá bola nová rakúska tunelovacia metóda. Okrem dvojrúrového tunela Prešov s dĺžkou viac ako dva kilometre, je na takmer osemkilometrovej trase diaľnice 18 mostov, 19 vetiev križovatiek a šesť kilometrov protihlukových stien.

Súčasťou stavby je aj technicky najnáročnejšia križovatka na Slovensku, kde sa spájajú dve diaľnice a cesty I., II. a III. triedy. Vo vetvách ide dohromady o 11,3 kilometra, čo je viac ako je dĺžka celého úseku. "Teším sa, že obchádzame Prešov. Viem, že máme ešte veľa investičného dlhu, ešte veľa čo Národná diaľničná spoločnosť (NDS) musí na Slovensku dokončiť, ale to neznamená, že sa nevieme tešiť aj z takýchto pozitívnych správ,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal. podľa ktorého intenzívne pokračujú práce aj na prvej etape severného obchvatu Prešova. Jeho plánované dokončenia je v marci 2023. „Som presvedčený, že už v najbližších týždňoch NDS vyhlási verejné obstarávanie aj na druhú etapu severného obchvatu Prešova," informoval Doležal.

Ako dodal, na vyhlásenie verejného obstarávania potrebujú právnu istotu, že celý proces môže byť spustený. „Musíme byť v súlade so zákonom o finančnej kontrole a NDS musí mať dostatok zdrojov, aby mohla spustiť súťaž verejného obstarávania. Potrebujeme si ešte ujasniť veci s ministerstvom financií, aby NDS mala skutočnú právnu istotu, že môže proces verejného obstarávania spustiť,“ doplnil minister dopravy.

S ministrom financií má Doležaj na stretnutí preberať aj spojenie výstavby ďalších úsekov R4 až po hranicu s Poľskom do jedného celku, ktorý by mohol byť financovaný prostredníctvom PPP projektov. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár v tejto súvislosti pripomenul, že Poliaci svoj úsek Viac Carpatia dokončia zhruba do dvoch rokov a Maďari už na hranici sú. „Via Carpatia bude stáť iba na nás. V tých ťažko dostupných terénoch, kde sa pohybuje okolo 5000 kamiónov naraz narastie doprava na 20-tisíc. To územie to neunesie. Musíme začať niečo robiť s Via Carpatia. Nemôžeme byť úplne na konci, na chvoste a našich partnerov vo V4 brzdiť,“ zdôraznil Kollár.

Sprevádzkovanie prešovského obchvatu prináša motoristom plynulú jazdu po severnej D1 v dĺžke 183 km, od Ivachnovej až po Košice. Navrhovaná rýchlosť v úseku je 100 km/h. Prešovský obchvat je spoplatnený, motoristi potrebujú mať zakúpenú elektronickú diaľničnú známku.