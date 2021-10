Predvianočná príprava na Hrhovských rybníkoch: Na výlov sa chystajú pedantne!

Hrhovský rybník, najväčší na Slovensku, brázdi špeciálny bager, ktorý používajú v susednom Česku.

Vďaka dlhému saciemu potrubiu a veľkej sile sa dokáže rýchlo a komfortne zbaviť bahna z dna a kvalitné ryby tak budú môcť poputovať spod Sorošky na vianočné stoly.

Majiteľ rybníkov pri Hrhove (okr. Rožňava) Ján Išky si spoluprácu s kolegami z českých Rožmberských rybníkov pochvaľuje. „Rybník má plochu 182 hektárov a najväčšiu hĺbku okolo sedem metrov. Na Slovensku sa dná špeciálnymi bagrami nečistia, voda sa jednoducho vypustí. Naše dno je však také zanesené bahnom, že by výpust úplne zahltilo a znemožnilo by bezpečný výlov rýb. Princíp práce bagra ozrejmili českí strojníci Pavel Pastl a David Valenta spoločne: „Stroj má vpredu rotačný valec, ktorý narušuje usadeniny. Vďaka čerpadlu ich rúrou naberie a odstráni. V podstate je to taký vysávač.“ Tento bager bude čistiť dno zhruba do konca mesiaca a potom vodu v rybníku vypustia. „Očakávame, že na začiatku novembra sa začne výlov kaprov, amorov, zubáčov, šťúk a sumcov. Na vianočnom stole tak bude dostatok rýb,“ dodal majiteľ.

Detaily stroja