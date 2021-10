Navštívili sme obec Čifáre, kde malo dôjsť k tajným schôdzkam: Nahrávali Fica a spol. na štátnej chate?!

Inštruovanie na výpoveď v živých kauzách, reči o likvidácii špeciálneho prokurátora Lipšica, posúvanie odkazov od väznených mafiánov politikom, či slová o ukradnutých 50 000 € od Fica.

Všetky tieto dejové línie, ktoré dostali v posledných dňoch na nohy celé Slovensko, sa mali odohrať na poľovníckej chate v obci Čifáre neďaleko Levíc. Nový Čas sa vybral priamo na miesto. Čo vieme o záhadnej chalupe, ktorá vzbudzuje toľko vášní?

Zdiaľky vyzerá ako opustený dom, pri bližšom pohľade je však jasné, že až tak zabudnutý nie je. Na záhrade je obrovský mraziaci box či háky na ulovenú zver, cestu k domu „zdobí“ pomerne čerstvá krvavá stopa. V samotných Čifároch sa už niekoľko dní nehovorí o ničom inom, len o tajných stretnutiach na tejto chate. Hoci najviditeľnejší na okolí je zámoček v rekonštrukcii, tam sa inkriminované stretnutia s určitosťou nekonali. Vo vzdialenosti asi dvoch kilometrov od obce však stojí nie veľmi zachovaný malý dom, ktorý patrí podľa katastra Slovenskej republike a spravujú ho Lesy SR, ktoré ho prenajímajú. „Užívacie právo k chate vzniklo poľovníckej spoločnosti Čierny vŕšok nájomnou zmluvou v roku 2008, vzťah stále trvá a nájomca uhrádza nájomné vo výške 726,95 €/rok,“ povedala za Lesy SR Marína Debnárová. Združenie Čierny vŕšok pôsobí ako uzatvorená spoločnosť, nemá webstránku a ťažko naň vypátrať kontakt. Práve tu sa však spájajú cesty Miroslava Bödöra a ostatného osadenstva chaty, ktoré vidíme na videách. Bödör, vplyvný nitriansky podnikateľ s väzbami na Smer a otec väzneného oligarchu Norberta Bödöra, je totiž predsedom združenia Čierny vŕšok.

Je tak možné, že chatu využili na tajné stretnutia práve preto, že objekt poznajú už od roku 2008 a doteraz s ním nemali problém napriek tomu, že patrí štátu. Miestni Bödöra poznajú roky. „Takmer všetko tu patrí Bödörovi. Je úplne jedno, na koho to je napísané,“ prezradil nám jeden z dedinčanov. Celý areál je ohradený plotom, zelená kovová brána je zamknutá. Na starom dome sú mreže, vzadu na dvore štekajú dva psy. Na prvý pohľad ide o nezaujímavú barabizňu a len málokto by uveril, čo sa tu malo odohrať. Náznakom, že sme na správnej stope, sú vyjadrenia dedinčanov a tiež mraziaci box odstavený na záhrade, do ktorého sa zmestí aj niekoľko celých srncov. Odpočúvanie sa totiž konalo práve na pokyn Okresného súdu v Nitre. Oficiálna zámienka pritom bola pytliactvo a polícia tvrdí, že náhodou zistili, že v dome sa schádzajú vplyvné postavy.