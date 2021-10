Slovensko sa musí pripraviť na hrozivý scenár, matematik Kollár: Toto nás čaká už o dva týždne!

Reálne je, že budeme mať o dva týždne dvojnásobok hospitalizovaných. Tvrdí to matematik venujúci sa pandémii Richard Kollár.

S čím možno počítať nasledujúce týždne?

- Trend rastu, ktorý pozorujeme v uplynulých týždňoch, a týka sa to všetkých epidemiologických indikátorov (hospitalizácií, príjmov do nemocníc, incidencie, počtu pozitívnych PCR a antigénových testov), vykazuje 20 % až 50 % nárast. Zvyčajne sa to pohybuje okolo 20 % hranice, ale posledné týždne sme v testovaní videli nárast dokonca až 40 %, a to je porovnateľné s okolitými krajinami, v ktorých je nárast dokonca ešte rýchlejší.

Aký nárast hospitalizácií možno očakávať?

- Práve kvôli tomu vieme odhadnúť, že v najbližších dvoch týždňoch by sme mali vidieť v nemocniciach tomu zodpovedajúci rast. Očakávame, že za týždeň sa nám zvýši počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 zhruba o 20 až 40 % a ďalší týždeň znovu. Je úplne reálny scenár, že budeme mať o dva týždne takmer dvojnásobok počtu hospitalizovaných, ako je dnes, a v tom lepšom prípade to bude len o polovicu viac.

Vieme počet pozitívnych prípadov, resp. počet hospitalizácií, zbrzdiť opatreniami?

- S tými hospitalizáciami už nemôžeme urobiť vôbec nič, to už sa stalo, ľudia už sú infikovaní alebo sa infikujú na základe toho, aký je stav. Hospitalizácie v nasledujúcich dvoch týždňoch zrejme prebehnú, to už nedokážeme ovplyvniť. Ďalší vývoj, samozrejme, ovplyvniť vieme, žiaľ, ukázalo sa v krajinách, ako Austrália, Nový Zéland, Singapur a iných, že ani veľmi tvrdé opatrenia nedokázali potlačiť šírenie. Ani dlhodobé lockdowny, ani nič podobné. Delta variant je taký infekčný, že opatrenia dokážu už iba spomaliť pandémiu. Ak by nastal horší scenár a dosiahli by sme úroveň hospitalizácií cez 2 000 alebo 3 000, museli by sme prejsť k trochu silnejším opatreniam preto, aby nemocnice zvládli kapacitu a nápor. Dúfam, že budú lokálneho charakteru, pretože aj šírenie bude mať lokálny charakter.

Mohlo by uvoľnenie opatrení pre očkovaných motivovať k vakcinácii ostatných?

- Je zvláštne hovoriť o uvoľnení opatrení teraz, pretože ideme do obdobia, ktoré nemusí byť veľmi príjemné. Celá pandémia je pandémiou neočkovaných. Keď budeme mať celú populáciu v skupine očkovaných alebo prekonaných, čo na konci bude, tretia vlna sa skončí.